Fue en barrio Industrial y al hombre de 39 años lo encontraron escondido detrás de un arbusto.

Rompió el cerco de una empresa, pero no pudo robar nada

Un hombre de 39 años, identificado como D.F.G., fue aprehendido la noche del viernes tras intentar ingresar a la empresa Surgas, ubidada en barrio Industrial, donde dañó el cerco perimetral con una pinza tipo alicate.

Alertados por perros del lugar, personal de la Seccional Tercera realizó un rastrillaje en un cerro lindante y encontró al intruso escondido entre arbustos. Quedó detenido por daños y violación de domicilio, a la espera de audiencia de control.

El hecho ocurrió a las 23:30 horas, cuando un empleado de seguridad de Surgas, ubicada en Hipólito Yrigoyen al 3.800, sorprendió al sujeto intentando entrar al predio.

El malogrado delincuente huyó hacia el terreno de INCER Servicios y luego al cerro cercano, pero los efectivos policiales actuaron de inmediato tras el alerta telefónico. Policía Científica secuestró la herramienta utilizada en el lugar.