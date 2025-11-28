Comenzó el paseo gastronómico y artesanal

El área céntrica de la avenida Lisandro de la Torre de Caleta Olivia es escenario desde las últimas horas de la tarde de este viernes del paseo gastronómico y artesanal organizado por el municipio.

Se denomina “La huella de los sabores”, se extenderá hasta el domingo y forma parte de las actividades sociales y recreativas alusivas al 124º aniversario de la ciudad.

Había sido suspendido por la emergencia climática que se declarar a consecuencia del violento temporal de viento, motivando que todas las áreas operativas de la comuna estuvieran afectadas a reparar múltiples daños en instituciones, viviendas y en la vía pública.

Finalmente pudo llevarse a cabo y la primera jornada coincidió con agradables condiciones climáticas, siendo visitado gran cantidad de público.

El intendente Pablo Carrizo (foto) asistió a la informal apertura y dialogo con gran parte de los casi doscientos expositores (artesanos, gastronómicos y manualeros) que tienen la posibilidad de vender sus productos, siendo una gran ayuda económica para este sector de emprendedores.

Vale señalar que algunos pocos comerciantes que tienen locales en la zona céntrica manifestaron su disgusto por este tipo de eventos, pero el jefe comunal considero que es necesario que haya empatía entre los vecinos, habida cuenta que muchas familias necesitan generar recursos para afrontar la recesión económica que se afronta en esta y otras localidades.

El evento también contempla la presentación de números artísticos a partir de las 21:00 y las actividades finalizan a las cero horas de cada jornada.

PASEO7 Foto: Agencia Caleta Olivia / El Patagónico.