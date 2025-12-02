El hospital ofreció pasantías a alumnos de escuelas técnicas

El Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Zonal de Caleta Olivia entregó certificados a estudiantes de la Escuela Industrial Nº 1 que realizaron allí prácticas profesionales.

Las prácticas se desarrollaron desde agosto en los servicios de laboratorio, farmacia, esterilización, mantenimiento y electromedicina, estando también destinadas a alumnos del último año de la Escuela de Biología Marina y Laboratorista Nº 4.

Al acto, llevado a cabo este martes en el auditorio del nosocomio, asistieron los estudiantes que cursan el sexto año de la EICO Nº 1, siendo felicitados por las referentes de Docencia e Investigación, Carolina Dagnino y Susana Páez, como así también por los jefes de los servicios donde se desarrollaron este tipo de pasantías no rentadas.

En ese marco, se destacó la experiencia que adquirieron, algo que será de importancia para el futuro laboral. “Ser parte de esta iniciativa nos llena de orgullo y nos permite contribuir en mayor o menor medida a sus selecciones laborales y profesionales”, destacó Dagnino, quien también agradeció el apoyo de la dirección hospitalaria y de los servicios que recibieron a los estudiantes.