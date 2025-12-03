Nueva obra de pavimento en Caleta Olivia

Se trata de la calle La Rioja, que divide la Plaza Malvinas Argentinas con la cancha de fútbol del Club Talleres, zona del barrio Parque de Caleta Olivia.

Esta obra de pavimento fue ejecutada por administración municipal y forma parte del plan de infraestructura urbana proyectado para este año que incluye también la pavimentación de calle Alvear, próxima a concluir.

La inauguración se realizó este miércoles con la presencia del intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, quien destacó la importancia de finalizar una nueva obra, dando cumplimiento al trabajo planificado. Asimismo, puso en valor la labor del área de Hacienda en la administración de recursos y a los trabajadores que llevaron a cabo los trabajos.

“Nosotros tenemos un compromiso con la sociedad y dentro de esa planificación están estas arterias que son pedidos de los vecinos”, expresó.

En esa misma línea, el jefe comunal hizo saber que “también estamos interviniendo calles que figuraban con asfalto, cuando en realidad no lo tenían, por ejemplo un tramo de la avenida Tierra del Fuego”.

Por su parte, el secretario de Planificación, Lucas Haidamaschuk, destacó que la obra de la calle La Rioja responde a una demanda muy requerida por los vecinos.

“Son 100 metros lineales en cuanto a lo que es hormigonado, y 11 metros de adoquinado”, detalló resaltando que esta combinación permite avanzar de forma ágil sobre diferentes sectores.

Asimismo, subrayó el trabajo articulado entre distintas áreas municipales y organismos provinciales para incorporar reductores de velocidad y señalización vial a través de la Secretaría de Gobierno, e iluminación provista por Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE).