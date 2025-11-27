El municipio y la SCPL iluminarán el Roque González

Othar Macharashvili y autoridades de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, firmaron convenios para la ejecución de importantes obras de servicios. El plan incluye la iluminación del camino alternativo que conecta San Cayetano con Saavedra y la potenciación del sistema eléctrico de zona sur.

Además, se instalarán los servicios de agua y electricidad en la segunda etapa del loteo de la antigua Radio Estación, se dotará de cloacas a las fracciones 14 y 15 y se ampliará el sistema eléctrico en barrio Cívico. “Entre todos vamos a seguir construyendo una ciudad mejor”, manifestó el intendente.

Esta importante rúbrica de convenios, se desarrolló este jueves, en instalaciones de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), y contó con la presencia de Othar Macharashvili; secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Fernando Ostoich; el presidente de la SCPL, Franco Domizzi; miembros del gabinete municipal; integrantes del Consejo de Administración; vecinalistas; y público en general.

Al respecto, Macharashvili destacó: “se trata de un día muy importante, porque más allá de todo lo que venimos haciendo desde esta gestión, volver a plasmar un trabajo en forma conjunta e integral entre la SCPL y el municipio, con sus áreas técnicas y administrativas, es muy gratificante. Esa sinergia que se ha generado hace posible que podamos lograr los objetivos. Esto no es menor, no solamente por las cifras que estamos invirtiendo, sino porque significa volver a darle la confianza de creer a los vecinos porque lo que se dice, se cumple”.

“Hoy, los comodorenses nos reclaman cloaca, agua, energía, ordenamiento, seguridad y una mejor calidad de vida. Para atender estas inquietudes, los equipos técnicos municipales y de la Cooperativa trabajan de forma articulada, sin olvidar que todos somos miembros de esta comunidad y estamos todos juntos en beneficio de la gente”, expuso.

En esa línea, el jefe comunal sostuvo que muchas de estas obras “son deudas pendientes de hace muchísimo tiempo, como el caso del sector de la Ex Radio Estación, lo que nos lleva a paliar un déficit de ordenamiento territorial, que es en lo que estamos avanzando, entendiendo que favorece al vecino, al municipio y a la SCPL, que es la que después tiene que lograr que el sistema funcione”.

Del mismo modo, el jefe de la ciudad, puso en valor la labor de los vecinalistas, al expresar que son quienes “representan al vecino”, al tiempo que ponderó la confianza construida al decir que “para nosotros es muy valioso que crean en que podemos lograr cosas juntos, generando esa fuerza entre vecinales, el Municipio y la SCPL, trabajando y logrando objetivos como el colector de la calle Concejal Ávila, una obra que quedó trunca y con fondos públicos pudimos retomarla conjuntamente con la Cooperativa o la obra de salida al mar del canal de Avenida Roca, que será licitada próximamente gracias al empuje de los vecinos”.

“Entre todos vamos a seguir construyendo una ciudad mejor y más digna de vivir, ordenando los espacios y los servicios públicos con fondos de los comodorenses. También vamos a salir a buscar fondos de los organismos que sean necesarios, para seguir dotando a Comodoro de la infraestructura necesaria”, cerró el intendente.

OBRAS ESENCIALES

Entre los trabajos contemplados en el convenio, se encuentran la iluminación del Camino Roque González; el fortalecimiento del sistema eléctrico de zona sur, con la instalación de una línea de media tensión, una subestación eléctrica y una línea de 33.000 Kv; la segunda etapa de las redes de agua y electricidad en el loteo antigua Radio Estación; la construcción de cloacas en Fracciones 14 y 15; y la ampliación de la red eléctrica en barrio Cívico mediante la instalación de un cable subterráneo de media tensión.

Este acuerdo forma parte del convenio marco firmado oportunamente entre la Municipalidad y la Cooperativa para avanzar en un plan integral de obras de servicios públicos esenciales. De esta manera, ya se avanzó con el colector cloacal de la calle 748 y se inició el de la calle Concejal Ávila, que permitirá avanzar con la obra de Fracción 14 y 15. Además, ya se ejecutó la primera etapa de las redes de agua y electricidad en el sector Radio Estación.

En ese marco, el secretario Ostoich afirmó: “esta firma de los convenios forma parte de un proceso sinérgico con la Cooperativa, que nos da una mano para llevar adelante estas obras que tenemos que construir entre todos los comodorenses”.

“Son obras que los comodorenses estamos esperando desde hace muchos años y hoy esta gestión las está haciendo realidad. Vamos a iluminar el Camino Roque González, lo que es una gran noticia para nosotros, ya que hemos sufrido varios accidentes graves y realmente necesitamos transitar seguros por el sector para no seguir lamentando estas situaciones”, remarcó.

En ese sentido, el funcionario agregó que esta obra “fortalecerá el sistema productivo local, porque se instalará una línea de media tensión para la iluminación, pero también una de alta tensión para cerrar el anillo que va desde la estación de Máximo Abásolo hasta la del Parque Industrial. Lo mismo sucede con la obra de barrio Cívico, que potenciará el sistema eléctrico”.

“Además, estamos resolviendo parte del problema ambiental y sanitario que estamos teniendo en Fracción 14 y 15, porque mediante uno de los convenios ya empezamos a avanzar con las cloacas secundarias que se van a conectar con el colector cloacal Concejal Ávila, obra que ya estamos llevando adelante en conjunto con la SCPL y después continuaremos conectando el resto del sistema cloacal”, cerró Ostoich.

TRABAJO ARTICULADO

Franco Domizzi valoró “el gran trabajo de las oficinas técnicas y administrativas, tanto de la Cooperativa, como también así de las diferentes direcciones y áreas del Municipio, sin olvidarnos del rol importantísimo de los vecinalistas”, a la vez que describió que se trata de una serie de obras “de saneamiento y de electricidad, muchas son continuación de aquellas que ya están en ejecución o ya se han concretado gracias a este instrumento de los convenios específicos”.

“Estos trabajos son prioritarios para los vecinos y, con estos acuerdos con el Municipio, estamos logrando llevar obras de infraestructura para toda la ciudad. La Municipalidad definió avanzar hacia ciertos objetivos y prioridades, ordenar el territorio y aportar recursos, la Cooperativa acompaña diseñando, planificando y ejecutando estas obras tan valiosas para todos los comodorenses”, concluyó.