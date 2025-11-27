Construyen una nueva plaza en el barrio Newbery

El proyecto surgió como respuesta a un pedido específico de los vecinos que carecían de un espacio de encuentro y recreación. La plaza será ejecutada en tres etapas e incluirá innovaciones como una cancha de fútbol-tenis, una zona de juegos infantiles y áreas de descanso con mobiliario urbano.

En continuidad con el plan de embellecimiento y espacios públicos para el disfrute de la comunidad, la gestión del intendente Othar Macharashvili, a través de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, comenzó con la obra de la plaza ubicada en las calles Patagonia y Misiones, en la parte alta del barrio Jorge Newbery.

Desde esta semana, las cuadrillas avanzaron con los trabajos de compactación del terreno, construcción y relleno de hormigón de las veredas de dicho espacio. En relación a las labores ejecutadas, el subsecretario de Mantenimiento y Conservación del municipio, Luis Correa, describió que este jueves “comenzamos con el hormigonado de las veredas y luego construiremos un paredón de contención que va a contener el agua que viene de arriba, encausándola para que no se meta en la plaza”.

En esa misma línea, enumeró que el proyecto se desarrollará en tres etapas: “en la parte de arriba va una cancha de fútbol-tenis para los chicos más grandes, después viene la segunda etapa que son los juegos para niños y la tercera etapa se colocarán bancos y mesas, para que los adultos disfruten del lugar”.

El funcionario explicó que el proyecto de la plaza surgió “por un pedido que le hicieron al señor intendente y al secretario Andrés Blanco; en su momento dimos la palabra y hoy la estamos cumpliendo gracias a la colaboración del área de Obras Públicas”. Además, adelantó que se colocarán “luminarias de 300 watts cada una; en total serán 8 artefactos que se ubicarán a una altura de 9 metros”.

Para concluir, el subsecretario destacó la labor conjunta con las áreas de Forestación, Parques y Paseos y Limpieza de Pluviales a Cielo Abierto, al expresar que “seguimos trabajando constantemente dentro de las necesidades de muchos espacios y lugares que estamos acondicionando en la ciudad para el disfrute de todos los comodorenses”.