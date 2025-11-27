Robó aceites en estación de servicio del San Cayetano

El individuo había sustraído dos bidones del sector de boxes. Empleados lograron recuperar los elementos y la Policía lo detuvo.

Este miércoles por la tarde, personal de la Comisaría Sexta intervino ante un llamado que solicitaba presencia policial en la estación de servicio YPF, ubicada en avenida Polonia 1780, en el barrio San Cayetano.

Al llegar al lugar, los empleados informaron que un hombre vestido de rojo había sustraído elementos del sector de boxes y escapado por calle Lorenzo Rey. El encargado del área relató que, mientras trabajaba con un vehículo en el elevador, advirtió el faltante de dos bidones de aceite marca Elaion de cuatro litros. Tras comunicar la situación al gerente, ambos revisaron las cámaras de seguridad y confirmaron que el sospechoso coincidía con la descripción del individuo que se había retirado minutos antes.

En ese momento, escuchó a sus compañeras alertar que un hombre con la misma vestimenta estaba llevándose otros dos bidones. El trabajador salió en persecución y logró interceptarlo en la zona de Lorenzo Rey al 1830, recuperando los aceites. Sin embargo, el sujeto volvió a huir.

Finalmente, efectivos policiales lograron aprehender al sospechoso, identificado como J.F.F., en la intersección de las calles Omar Segura y Héctor J. Cámpora. Los elementos sustraídos quedaron nuevamente en resguardo de la estación de servicio y se iniciaron las actuaciones correspondientes.