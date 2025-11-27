Golpe al narcomenudeo: "chicos consumiendo en los paredones y un flujo constante de compradores"

Un operativo conjunto entre la División Drogas de Comodoro y la Policía Federal permitió secuestrar cocaína lista para la venta, un arma cargada y dos motos robadas. Las irrupciones, realizadas por grupos especiales, respondieron a una denuncia anónima que activó un mes de investigación.

El complejo “1008 Viviendas” del barrio 30 de Octubre volvió a quedar bajo la lupa este miércoles, cuando desde las 6:30 se desplegó un operativo conjunto entre la División Drogas y Leyes Especiales de Comodoro Rivadavia, la Policía Federal Argentina y grupos especiales GEOF de Rawson y Comodoro. Las intervenciones, que se realizaron en los sectores 5 y 7 del barrio, incluyeron cinco allanamientos simultáneos ordenados por la Unidad Fiscal tras una denuncia anónima que alertó sobre la venta de cocaína en los pasillos del complejo.

Según explicó el jefe de la División Drogas, subcomisario Daniel Debis, la investigación demandó un mes de trabajo e incluyó tareas de seguimiento que confirmaron el movimiento de narcomenudeo. “La situación que se observaba en los pasillos era crítica; chicos consumiendo en los paredones y un flujo constante de compradores”, describió el funcionario sobre el escenario que motivó el despliegue de alrededor de 70 efectivos.

En los allanamientos se secuestró cocaína en dosis fraccionadas, tres balanzas digitales, creatina y bicarbonato —sustancias utilizadas para estirar la droga— y un revólver calibre .22 cargado con cinco municiones. La Policía Federal, además, encontró 650 gramos de cocaína dentro de uno de los departamentos señalados en la causa, lo que reforzó las sospechas sobre la existencia de un punto de acopio.

Durante el operativo también fueron recuperadas dos motos con pedido de secuestro por hurtos registrados este año: una Benelli Leoncino 500 y una Motomel Skua 200, ambas denunciadas en la Seccional Quinta y halladas dentro del mismo edificio donde residían personas vinculadas a la pesquisa.

Como resultado de los procedimientos, quedó detenido un hombre de 39 años, identificado por sus iniciales M.A.P., quien fue trasladado a la Seccional Tercera imputado por infracción a la Ley 23.737. La intervención contó con el apoyo de Infantería, Sección Canes y Sustracción de Automotores, bajo la supervisión del subcomisario Debis y del segundo jefe de la División Drogas, subcomisario Damián Tranma.

La causa continúa en etapa investigativa y la Justicia buscará avanzar sobre el circuito de distribución de cocaína dentro del complejo habitacional a partir de los elementos secuestrados.