La huerta fortalece el aprendizaje y transmite valores

La iniciativa forma parte del proyecto “Huertas Saludables” que promueven Brisa Salud y Bienestar y Pan American Energy (PAE). Por ello, cuatro escuelas comodorenses de jornada completa, que cuentan con invernadero, participaron del concurso “Semillas que germinan y aprendizajes que florecen”, una iniciativa que promueve la empresa Brisa Salud y Bienestar en conjunto con Supervisión de Escuelas Región VI y el acompañamiento técnico del INTA.

El objetivo de esta propuesta -que forma parte del proyecto “Huertas Saludables” que acompaña Pan American Energy- es que los estudiantes del primer y segundo ciclo trabajen en conjunto y lleven adelante una investigación o un proyecto práctico que relacione el cultivo y manejo de la huerta, promoviendo la integración de saberes interdisciplinarios en un entorno práctico, sustentable y comunitario. La creación de cada proyecto puede involucrar materias como Matemática, Lengua, Plástica, Ciencias Naturales y Tecnología.

Las instituciones que participaron de la iniciativa son: Escuela N°147 de Km 20, Escuela N°91 de Valle C, Escuela N°146 de Km3 y Escuela N°2 Francisco Pietrobelli.

La supervisora Grisel Quiñonero destacó: “esta propuesta tiene un impacto positivo muy importante en los alumnos, docentes y directivos, permitiendo no sólo la integración de todo lo aprendido en el aula, sino también el contacto con la naturaleza. Para nosotros es una alegría que se haya concretado porque la huerta es una herramienta educativa de investigación y creatividad. También se transforma en un espacio de recreación donde fluye la tarea colaborativa, el compañerismo y la solidaridad”.

Desde el INTA, el ingeniero Alfonso Beloqui valoró el proyecto y consideró que “participar desde el soporte técnico y brindar nuestro conocimiento a los docentes y alumnos es simplemente maravilloso. Este entusiasmo nos motiva a acompañar a cada institución educativa”.

“Huertas saludables” surgió en 2022 a través de la empresa Brisa Salud y Bienestar y con el acompañamiento de Pan American Energy. La iniciativa promueve que cada escuela de jornada completa tenga su propia huerta y pueda autoabastecerse de alimentos frescos y saludables.

Leila Cura, presidente de Brisa Salud y Bienestar, resaltó: “es un orgullo seguir vinculándonos en tan hermoso proceso educativo con las escuelas de jornada completa. Cuando surgió esta iniciativa soñábamos con que pudiera expandirse y realmente superamos nuestro sueño. Hoy la huerta se ha transformado en una herramienta muy importante para fortalecer el aprendizaje y la transmisión de valores, promover el cuidado ambiental y estimular la alimentación saludable”.