Abren la preinscripción para tecnicaturas y profesorados

El trámite se podrá realizar, por WhatsApp, hasta el 15 de diciembre a través de DINO.

El Ministerio de Educación de Chubut informó que se encuentra abierto el período de preinscripción a las carreras de los Institutos Superiores de Formación Docente (ISFD). La propuesta académica incluye profesorados de los distintos niveles del sistema educativo y tecnicaturas superiores vinculadas a áreas estratégicas para el desarrollo provincial.

La preinscripción se realizará exclusivamente mediante DINO, donde los interesados deberán ingresar a Gestiones desde el Menú y seleccionar Preinscripción ISFD.

El sistema solicitará los siguientes datos si se trata de la primera interacción: fecha de nacimiento, nombre y apellido, DNI, teléfono y correo electrónico.

La información recabada se almacena de forma segura y permite planificar el ciclo lectivo con criterios de equidad y precisión en todo el territorio provincial.

NUEVAS CARRERAS

Entre las novedades se incorporan carreras de creación, que se dictarán por primera vez y amplían las posibilidades de formación en los distintos territorios. Algunas de las propuestas que se suman para 2026 son la Tecnicatura Superior en Economía Popular, Social y Solidaria, el Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura con orientación regional, y la Tecnicatura en Periodismo Deportivo, orientadas a nuevos perfiles profesionales y demandas emergentes del sistema educativo y la comunidad.

Los aspirantes se pueden informar sobre la oferta disponible en el portal oficial de gobierno, accesible desde chubut.gob.ar/NivelSuperior y en cada sede del ISFD, a través de sus canales institucionales oficiales. Allí se comunicarán las carreras habilitadas, los requisitos, los plazos y los pasos a seguir durante la preinscripción.

Asimismo, se destaca que esta instancia constituye una preinscripción. Cada institución informará posteriormente los procedimientos necesarios para completar la inscripción definitiva.