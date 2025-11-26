Casa Blanca: asesinan a dos oficiales de la Guardia Nacional

Dos miembros de la Guardia Nacional murieron tras haber sido baleados a metros de la Casa Blanca mientras Donald Trump se encontraba en Florida.

Dos miembros de la Guardia Nacional de los Estados Unidos murieron en un tiroteo perpetrado este miércoles a metros de la Casa Blanca, en Washington DC. El agresor -que también resultó herido en el ataque- ya está detenido.

El gobernador del estado de West Virginia, Patrick Morrisey, informó en las últimas horas que ambos miembros de la Guardia Nacional fallecieron a raíz de las lesiones sufridas en el tiroteo que se desarrolló sobre el mediodía en inmediaciones de Farragut Square, a dos cuadras de la Casa Blanca.

"Estamos en contacto constante con funcionarios federales mientras continúa la investigación", señaló Morrisey.

Una fuente de las fuerzas de seguridad confirmó de manera anónima a AP que hay una persona detenida en conexión con el ataque. Mientras tanto, el presidente Donald Trump se encontraba jugando al golf en West Palm Beach, Florida.

Desde esa locación el mandatario publicó un mensaje en el que aseguró que el "animal" que abrió fuego en Washington DC "pagará un precio muy alto" por sus acciones.

"Yo, como Presidente de los Estados Unidos, y todos los que están asociados a la Oficina de la Presidencia, están con ustedes", expresó.

"Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional, y a todo nuestro personal militar y de Fuerzas de Seguridad. Estas son realmente grandes personas", agregó Donald Trump a través de su perfil en Truth Social.

Stacy Walters, una testigo del episodio, le confirmó a AP que escuchó dos disparos de arma de fuego cuando estaba en un auto por la zona de la calle 17 y la calle H, en el noroeste de la capital de los Estados Unidos, a dos cuadras de la Casa Blanca.

Según información de AP, más de 300 miembros de la Guardia Nacional de West Virginia habían sido enviados a Washington DC en agosto de este año por orden de Donald Trump. Alrededor de 180 fueron destinados a la capital de los Estados Unidos.