La Escuela de Arte realizará una muestra itinerante abierta a todo público

“Comunidad en escena” se realizará este sábado a las 17 en la Escuela de Arte e incluirá intervenciones de música, teatro, danza y otras expresiones creadas por estudiantes y docentes de la Formación Artística Vocacional.

La Escuela de Arte del ISFD N.º 806 prepara para este sábado una propuesta distinta: “Comunidad en escena”, una muestra itinerante que busca correr los talleres de su espacio habitual y acercarlos al público desde una experiencia abierta y participativa.

La actividad comenzará a las 17 y reunirá producciones desarrolladas durante el año por estudiantes y docentes de la Formación Artística Vocacional (FAV).

A lo largo de la jornada, el público podrá recorrer intervenciones breves y obras de diferentes lenguajes —música, danza, teatro y expresiones interdisciplinarias— pensadas para compartir el cierre anual de actividades y poner en valor el trabajo realizado en los talleres.

La FAV ofrece cada año una variada agenda de propuestas para personas de todas las edades, desde los 4 años en adelante, y se ha consolidado como un espacio de formación, encuentro creativo y participación comunitaria. La muestra de este fin de semana busca justamente exhibir esa diversidad y mostrar cómo el arte se proyecta más allá del aula.

La cita será en la sede de la Escuela de Arte y contará con entrada libre y gratuita. Para más información, se puede contactar al 2974319173 (Julieta Melis) o escribir a [email protected].