Talleres barriales: la muestra coronó el trabajo del año

El intendente Macharashvili recorrió la muestra anual de los Talleres Barriales 2025 que se expuso en el Centro Cultural y en el Centro de Información Pública.

La propuesta alcanzó a los más de 3000 participantes que posee el programa en las más de 80 sedes distribuidas por los distintos barrios de Comodoro Rivadavia.

En ese marco, el intendente Othar Macharashvili recorrió en el Centro Cultural, donde visitó stands y dialogó con los protagonistas, quienes mostraron a la comunidad la labor que llevan adelante en diferentes puntos barriales de zona norte y sur de la ciudad.

En la ocasión, el titular del Ejecutivo municipal estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Modernización y Transparencia, Sergio Bohe; el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; y el secretario General, de Comunicación y Relaciones Institucionales, Andrés Blanco.

WhatsApp Image 2025-11-23 at 18.37.02

Al respecto, Macharashvili puso en valor el fortalecimiento de los talleres barriales que se brindan en distintos espacios comunitarios, al expresar que “es una de las actividades más reconocidas en los barrios. Los talleres culturales organizan la semana, los días, el tiempo del ocio, el tiempo de la creatividad y de construir ciudadanía”.

En el mismo sentido, destacó la importancia de reunir a los más de 90 talleristas, sus alumnos y familiares presentes en las instalaciones del Centro cultural, al remarcar que “la muestra anual de los talleres barriales corona todo el trabajo y el esfuerzo de todo un año”.

INTERACCION SOCIAL

Por su parte, el secretario Sergio Bohe afirmó que dentro del ámbito de los talleres barriales “es muy importante la interacción social, el conocer gente nueva, el reconocerse en un espacio común como son las asociaciones vecinales de cada barrio, para también compartir el tiempo, la ilusión de crear y disfrutar cosas”.

WhatsApp Image 2025-11-23 at 18.37.04

“Estamos muy orgullosos de sostener en estos tiempos tan difíciles el trabajar en forma comunitaria. Es muy bueno que se mantengan estas prácticas en la ciudad que tanta falta le hacen y que tanto se disfrutan. Son lugares donde entablar una relación social, comunitaria y construir vecindad”, analizó el funcionario.

El programa de Talleres Barriales se lleva a cabo en más de 80 sedes distribuidas en los diferentes barrios de nuestra ciudad, abarcando distintas disciplinas de oficio, recreación, artes, música y audiovisuales. Más de 3000 alumnos asisten regularmente a estas capacitaciones, lo que marca la importancia de estas políticas que lleva adelante el Municipio.