Martín Pena se quedó con ATECh por 247 votos

La lista que apoyó Santiago Goodman venció al oficialismo, que impulsaba a Carlos Magno.

Martín Pena fue elegido este miércoles secretario General de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh). El profesor -que proponía la lista Celeste- venció al oficialismo Lila que llevaba como candidato a la Junta Ejecutiva provincial a Carlos Magno.

Pena, que tuvo el respaldo del exsecretario General del gremio docente, Santiago Goodman, alcanzó 1221 votos, mientras que Magno -reconocido dirigente del sindicato que ya ocupara el cargo de secretario General- obtuvo 974 sufragios.

“Con estos datos irreversibles, compartimos la alegría de este contundente apoyo en toda la provincia”, postearon los dirigentes de la lista Celeste.

“Hoy la provincia se tiñó de celeste”, agregaron los partidarios de Pena en un mensaje en redes sociales, emulando al presidente Javier Milei, quien patentó la frase: “Vamos a teñir el país de violeta”, en clara alusión identificatoria con La Libertad Avanza.

Previo a las elecciones, Pena ya había señalado que “vamos a salvar a nuestro sindicato del fracaso de (Daniel) Murphy y Magno”.

Antes de ser elegido secretario General de ATECh, Pena fue secretario de Regional Esquel.