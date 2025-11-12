"Chuky" Monsalvo robó dos TV y estará preso 5 días

Fue detenido el lunes en Bouchardo y 13 de Diciembre. La fiscalía imputó el hecho como “robo simple en grado de tentativa” y el juez resolvió mantenerlo detenido por 5 días.

Durante la mañana de este miércoles se llevó a cabo en la Oficina Judicial la audiencia de control de detención y apertura de la investigación contra Cristian Alejandro “Chuky” Monsalvo, en el marco de un hecho ocurrido el pasado lunes.

La representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó que se declare legal la detención, se formalice la investigación y se dicte la prisión preventiva del imputado por el término de un mes. Por su parte, la defensa pública no se opuso a la legalidad de la detención ni a la apertura de la investigación, pero pidió la libertad de su asistido con presentaciones periódicas ante la Oficina Judicial.

Según la imputación fiscal, ese día, alrededor de las 17 horas, Monsalvo junto a otro hombre aún no identificado se presentaron en una vivienda ubicada en Bouchardo y Avenida 13 de Diciembre. Tras saltar un cerco perimetral de más de dos metros, habrían forzado una ventana e ingresado al interior del domicilio, de donde sustrajeron diversos elementos de valor.

El hecho fue advertido cuando personal policial de la Seccional Segunda tomó conocimiento de la presencia de dos televisores abandonados en la vía pública. Al arribar al lugar, los agentes identificaron a Monsalvo y lo detuvieron.

La fiscalía calificó provisionalmente el hecho como “robo simple en grado de tentativa” en calidad de coautor. En su presentación, la funcionaria argumentó la existencia de elementos de convicción suficientes para tener al imputado como probable autor, además de un riesgo procesal de fuga, solicitando por ello la prisión preventiva.

En tanto, la defensora oficial sostuvo que no existen peligros de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, recordando que la prisión preventiva es una medida de carácter excepcional, y pidió la libertad del imputado bajo reglas de conducta.

Finalmente, el juez penal interviniente declaró legal la detención, autorizó la apertura de la investigación y dispuso la prisión preventiva de Monsalvo por un plazo de cinco días, mientras continúa el avance de la causa.