El Pollo Vignolo culpó a un reconocido periodista por la renovación de Gallardo

El relator y comunicador dejó duras declaraciones sobre la decisión de anunciar la continuidad del DT de River en la previa del superclásico.

El comunicador y relator, Sebastián Pollo Vignolo realizó una dura crítica al nuevo presidente de River, Stefano Di Carlo, por la renovación del contrato de Marcelo Gallardo y sorprendió al apuntar fuertemente contra un reconocido periodista político: Iván Schargrodsky, quien estaría encargado de la comunicación externa de la nueva dirigencia.

La nueva dirigencia de River, que asumió días antes del superclásico, que terminó con derrota del Millonario por 2-0 en un partido muy pobre del equipo de Gallardo, y decidió, ante las críticas por el rendimiento futbolístico, anunciar la renovación por un año más del entrenador.

Lo que en la previa del partido ante Boca pareció ser un respaldo para el DT y una posible motivación para que River se levante en uno de los partidos más importantes del año, tras la derrota, muchos catalogan la decisión de haber sido precipitada y equivocada.

Uno de los que criticó la renovación de Gallardo tras la victoria de Boca fue Sebastián Vignolo, que apuntó contra Iván Schargrodsky. En su programa en ESPN, el Pollo acusó al reconocido periodista político de ser el que asesoró a Di Carlo en realizar el anuncio a los pocos días de la asunción de la presidencia.

Vignolo consideró que Schargrodsky "precipitó a Di Carlo a tomar la decisión" de anunciar la renovación de Gallardo hasta fin de 2026 previo al partido ante Boca. El director del medio Cenital, según diferentes fuentes de información, estaría trabajando en la asesoría de la comunicación externa de River con la nueva dirigencia.

Embed No estaba preparado para ver al Pollo Vignolo echándole la culpa al africano Schargrodsky por la renovación de Gallardo. pic.twitter.com/7rChZe0HNI — Marian Herrera (@marianherrrera) November 11, 2025

El periodista tomó gran relevancia en el análisis político en los últimos años, siendo uno de los grandes críticos del gobierno de Mauricio Macri y actualmente de la presidencia de Javier Milei.

Hace seis meses, en el programa On The Record, entrevistó a Di Carlo, quién se encontraba lanzando su campaña para la presidencia de River. En esa entrevista, el candidato habló sobre la historia de su familia con el club, la marca River y su postura contra las SAD -un proyecto muy impulsado desde la política nacional-.