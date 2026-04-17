El "Verde" ganó en el cierre de la Liga Próximo

Gimnasia se impuso de local ante Argentino 79-66 y de esa manera terminó la temporada con 15 victorias y 21 derrotas.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia se llevó la victoria por 79-66 ante Argentino de Junín por la última fecha de la fase regular de la Liga Próximo de básquet. Los goleadores del encuentro fueron el pívot Jesús Centeno en el local y el ala pívot Nicolás Schettino en la visita, ambos con 18 puntos.

El partido, disputado en el Socios Fundadores con el arbitraje de Mario Contreras y Ricardo Alvarez, comenzó igualado por parte de los equipos, tratando de tomar la ventaja en el marcador, donde Argentino aprovechó la poca efectividad del local para sacar una diferencia de tres (7-9) con Francisco Suárez.

Gimnasia logró dar vuelta el resultado (18-15) a través de los contraataques por parte de Santino Santacroce y Centeno. A partir de ahí, Gimnasia dominó las acciones ofensivas para llevarse el primer cuarto por 22-15. En el segundo período, el conjunto patagínico estiró su ventaja a quince puntos (42-27) a través de Natalio Santacroce y de Santiago Ivanoff, pese a los intentos por parte del “Turco” para descontar en el marcador, el local se fue al descanso 44-32.

Tras el entretiempo, Gimnasia siguió dominando en el inicio, manteniendo la diferencia de diez puntos a lo largo del cuarto, pero Argentino poco a poco fue aprovechando un pasaje errático del local para reducir la desventaja a seis puntos (51-45) con el aporte de Dylan Pérez y Schettino.

En el final del tercer cuarto, el “Mens Sana” volvió a estirar la ventaja con un triple de Valentino Ayala para cerrarlo 58-49. En el último período, Gimnasia a través de la vía del triple con Natalio Santacroce y Ayala continuó estirando su ventaja, donde poco a poco fue cerrando el encuentro a su favor. El partido finalizó 79-66.

De esa manera, el equipo de Gustavo Sapochnik, terminó la temporada con 15 victorias y 21 derrotas en sus 36 presentaciones, ocupando el 12º puesto.

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Síntesis

Gimnasia 79 /Argentino 66

Gimnasia (22+22+14+21): Natalio Santacroce 17, Simón Dias 7, Valentino Ayala 16, Julián Salas 8 y Jesús Centeno 18 (fi); Santino Santacroce 2, Santiago Ivanoff 4, Ciro Melo 2, Benjamín Anríquez 0, Matías González 2, Valentín Monzón 3 y Gabriel Frávega 0. DT: Gustavo Sapochnik.

Argentino (15+17+17+17): Simón Larrea 5, Francisco Suárez 15, Dylan Pérez 15, Nicolás Schettino 18 y Francisco Pasquinelli 0 (fi); Santiago Bilbao 2 y Piero Di Prinzio 11. DT: Julio Mazzaro.

Parciales: 22-15, 44-32 y 58-49.

Arbitros: Mario Contreras y Ricardo Alvarez.

Estadio: Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia, Chubut).