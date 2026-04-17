Rada Fight Night desembarca por segunda vez en Rada Tilly

Este sábado, en el SUM de la Escuela 718, se realizará la segunda edición de la velada profesional de kick boxing y K1 organizada por CFC producciones.

En IN Restaurante, se presentó oficialmente el Rada Fight Nigh II, una velada de kick boxing y K1 avalada por WKC (Consejo Mundial de Kick Boxing) que comenzará a las 18 horas y se desarrollará en el SUM de la Escuela 718 de la villa balnearia.

La conferencia estuvo encabezada por Martín Gurisich (director de Deportes de Comodoro); Ignacio Barreto (director de Deportes de Rada Tilly); Leandro Moreno (CFC Producciones); Darío Achaval (director patagónico WKC-KBOX); y los peleadores Brian Reissner (Team Araneda); Pierina Segura (Pierina Team) y Johana Ardenghi (Team Ardenghi).

“Estamos contentos de volver a estar en Rada Tilly, con la posibilidad que nos da Ignacio (Barreto) de traer el kick boxing a esta ciudad, que tan linda es y que tanto nos da. Será una presentación muy importante, que va a tener una prolijidad como CFC lo viene haciendo en todos los eventos, hay un peleadores que prometen mucho, de muy buena calidad”, comenzó la presentación Achaval.

Por su parte, Moreno dijo que “como productora estamos muy contentos de que Rada Tilly crea en nosotros” y agradeció a Martín Gurisich e Ignacio Barreto. “Vamos a tener un gran evento, agradezco a los que vinieron desde afuera a ser pate de este evento y gracias también a los de Comodoro por sumarse y enaltecer este deporte”, sentenció.

En tanto que, Gurisich marcó el trabajo en conjunto entre los municipios de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly: “Es algo muy importante y últimamente se está fortaleciendo”. Y continuó afirmando que “es imposible que el deporte crezca si no hay competencia, por eso felicito a Leo (Moreno) y Darío (Achaval) que hacen que crezca el deporte y empujan para que se hagan las competencias”.

Para concluir, Barreto felicitó el trabajo de CFC Producciones y destacó a los protagonistas de la velada. “Para nosotros es un gran placer tener un evento de estas características, es un orgullo tener en una localidad como la nuestra un evento de gran magnitud y con una organización como la que tiene”.

PRINCIPALES COMBATES

TITULO PATAGONICO WKC PROAM

- Luciano Robles (Rivas Team – C. Rivadavia) vs Alexis Mariguan (Madryn Kick Boxing)

TITULO PROAM CIUDAD DE RADA TILLY

- Facundo Navarro (FN Team – Puerto Madryn) vs Agustín Bergna (Gym Fight Club – C. Rivadavia)

COPA RIHEN PROFESIONAL

- Pierina Segura (Pierina Team – C. Rivadavia) vs Johana Ardenghi (Team Ardenghi – B. Blanca)

TITULO RADA FIGHT CLUB PROFESIONAL

- Agustín Rodríguez (Madryn Kick Boxing) vs Brian Reissner (Team Araneda – C. Rivadavia).