Mateo Catalán se clasificó a los Juegos JADAR 2027

El representante de la Academia de Comodoro Rivadavia Fuerza del Golfo de Taekwondo WT obtuvo la medalla de plata en el Nacional Apertura, en el CeNARD, y formará parte de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, evento multideportivo de mayor nivel del país, creado por el Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico Argentino.

El profesor Jorge Álvarez, de la Academia de Comodoro Rivadavia Fuerza del Golfo de Taekwondo WT, y su alumno Mateo Catalán (II Dan CAT - I Dan Kukiwon) se reunieron con el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, luego de su podio nacional.

Catalán viene de lograr una medalla de plata en el Nacional Apertura, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) de Buenos Aires. Ahora, consiguieron el apoyo para estar presentes en los JADAR 2027, además para los entrenamientos previos de competencia y solventar viajes.

El atleta categoría Juvenil hasta 68 kilogramos (2º Dan) Mateo Catalán, compitió haciendo podio el 23 y el 25 de mayo, clasificando a los Juegos JADAR 2027. Cabe acotar que los JADAR (Juegos Argentinos de Alto Rendimiento) son el evento multideportivo de mayor nivel del país, creados por el Comité Olímpico Argentino (COA) y el Comité Paralímpico Argentino (COPAR).

Al respecto el profesor Jorge Álvarez aseguró: “La medalla de Mateo -Catalán- que obtuvo ahora en el Nacional Apertura va tomando cada vez más relevancia. Porque sabemos que el Comité Olímpico Argentino que realiza los Juegos JADAR en Santa Fe, clasifica a los juegos a todos los primeros y segundos puestos de cada especialidad. Cada especialidad, llámese fútbol, handball, karate, judo o taekwondo, que hacen sus nacionales aperturas, en este caso el de taekwondo, Mateo obtuvo plata y está clasificado”.

“Para nosotros es una alegría porque es como encontrar la punta del ovillo para lo que se viene. O sea, que es la senda a recorrer porque la proyección que hace el Comité Olímpico es con estos chicos que son categoría 2011, es una proyección que estaría terminando en las olimpiadas mayores 2032. Entonces, el desafío para Mateo es poder permanecer en este nivel y mejorarlo, por supuesto, porque ya estamos hablando de la competencia de alto rendimiento. Sabemos que todos los pibes del país quieren ese lugar”, asegura Jorge Álvarez.

PLANIFICANDO SU FUTURO A LOS JUEGOS OLIMPICOS 2032

El profesor comodorense de taekwondo aclara que en la selección argentina todos quieren formar parte, para poder participar de los Sudamericanos, los Panamericanos, los Juegos de la Juventud y las Olimpiadas. “La buena noticia es que él ya está clasificado a los JADAR. Sabemos que acá, el Ente cuenta con un gimnasio de alto rendimiento para los chicos, donde tenés nutricionistas, psicólogos, kinesiólogos. Entonces, estamos buscando ese apoyo para que no nos estemos equivocando en nada. No queremos regalar nada, queremos ser lo más precisos posibles con la preparación física de Mateo Catalán”.

“Vamos a contar con eso. Después, los demás pedidos, en cuanto a la ayuda que necesitamos para los viajes y todo eso, siempre Comodoro Deportes está respondiendo. También hicimos otros pedidos que se va a evaluar, porque es un gasto muy grande el que tenemos que hacer para equipar a la academia con el sistema electrónico, con pecheras y cabezales, que es como están entrenando en el resto del país. Es una inversión grande y estamos viendo si lo podemos lograr. Después será entrenar mucho. La reunión fue muy satisfactoria”, puntualizó Jorge Álvarez.

LO QUE RESTA PARA LA TEMPORADA COMPETITIVA 2026

Por su parte, Mateo Catalán (14), en la actualidad categoría Cadete porque cumplirá 15 años dentro de poco y pasará a Juvenil, aseveró: “estoy entrenando los lunes, miércoles y viernes. Los lunes hacemos físico, los martes hacemos físico y un poco de técnica, los viernes hacemos combate. Comencé a los 6 años en el taekwondo, o sea que hace unos 8 años que practico. Pero quiero agradecer al profe Jorge Álvarez, a mi mamá, a mi papá, a toda la familia que me apoya y a Comodoro Deportes”.

Para esta temporada tienen previsto un circuito fuerte de competencia en Río Negro, en julio será Cutral Co y agosto Cinco Saltos, alto valle de Río Negro, luego buscará repetir como el año pasado, medalla de oro en General Roca, y terminará en octubre en la Copa de Campeones de Bariloche.