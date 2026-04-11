El "Verde" perdió en suplementario ante "La Gloria" por la Liga Próximo

Gimnasia de Comodoro cayó de local ante Instituto por 90-86 en el marco de la penúltima fecha de la fase regular de la competencia juvenil.

El equipo juvenil de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia perdió este sábado, en tiempo suplementario, ante Instituto de Córdoba por 90-86, en el marco de la penúltima fecha de la fase regular de la Liga Próximo de básquet.

El goleador del encuentro fue Jesús Centeno con 26 puntos, mientras que en la visita, Luca Salvetti aportó 22 unidades.

El encuentro, disputado en el Socios Fundadores con el arbitraje de Facundo Iza y Axel Catalan, comenzó igualado por parte de los equipos, tratando de tomar la ventaja en el marcador, destacándose en el local Centeno y Natalio Santacroce, y en la visita Bautista Corsi y Santiago Guasco.

En los últimos minutos, Gimnasia logró sacar una leve ventaja para cerrar el cuarto a su favor por 24-22. En el segundo periodo, gran parte del cuarto fue errático por parte de los dos conjuntos, manteniendo la igualdad en el juego. En los últimos segundos, La Gloria logró pasar al frente a través de los tiros libres de Luca Giuliani para irse al descanso por 35-37.

Tras el entretiempo, Instituto aprovechó a lo largo del cuarto, la poca efectividad de Gimnasia para estirar ventaja a seis puntos (44-51) con el aporte de Corsi y de Lucas Andersson, pero el “Verde” con el aporte y un triple de Natalio Santacroce, el tercer cuarto concluyó a favor de la visita 52-54.

En el último período, Gimnasia volvió a pasar al frente (70-69) gracias a Valentino Ayala, a partir de ahi el encuentro fue de ida y vuelta. El partido se fue a suplementario, gracias al triple de Santacroce para igualar 78-78.

Durante el suplementario, el juego fue golpe a golpe por parte de ambos equipos, repartiéndose el liderato en el marcador, pero Instituto con Luca Salvetti logró estirar la ventaja y llevarse el partido por 90-86.

De esa manera, el equipo de Gustavo Sapochnik (12º) volvió a la derrota y ya llega 21 caídas en la temporada -contra 14 triunfos, mientras que Instituto, se subió al segundo lugar con 29 victorias y 5 derrotas, y ya piensa en el Final Four, instancia para la cual ya está clasificado junto a Obras, La Unión de Formosa y Regatas Corrientes.

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Síntesis

Gimnasia 86 (78) / Instituto 90 (78)

Gimnasia (24+11+17+26+8): Natalio Santacroce 23, Simón Dias 7, Valentino Ayala 18, Ciro Melo 2 y Jesús Centeno 26 (fi); Santino Santacroce 2, Santiago Ivanoff 3, Benjamín Anríquez 0, Matías González 0, Julián Salas 5 y Valentín Monzón 0. DT: Gustavo Sapochnik.

Instituto (22+15+17+24+12): Bautista Corsi 21, Lucas Andersson 10, Lucca Giuliani 15, Luca Salvetti 22 y Jerson Caicedo 11 fi); Juan Felauto 4, Bautista Aguilar 2, Santiago Guasco 5, Jerónimo Guerrero 0. DT: Ignacio Giambartolomei.

Parciales: 24-22, 35-37, 52-54 y 78-78.

Arbitros: Facundo Iza y Axel Catalán.

Estadio: Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia, Chubut).