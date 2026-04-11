Ciudadela alcanzó a Oeste y en la zona B sigue solo arriba la "Nueva"

Se disputó de manera parcial la 5ª fecha del torneo Zonal de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, en un sábado muy ventoso que obligó a suspender Comodoro FC-Florentino Ameghino.
En la Zona A, ahora son dos los líderes, ya que Ferrocarril del Estado dio el golpe en Valle C y derrotó 2-0 a Oeste Juniors, que ahora comparte la cima con Manantiales Behr de Ciudadela, que superó 3-2 a Talleres Juniors. En ese marco, Ferro quedó a un punto de los líderes junto a Ameghino.
Mientras tanto, en la Zona B, Nueva Generación se mantiene como único puntero, ya que venció 2-1 como visitante a Caleta Córdova en el partido interzonal. Por su parte, Camioneros goleó 5-1 a Universitario y sigue como escolta, a dos unidades.
Panorama 5ª fecha B
ZONA “A”
- Talleres Juniors 2 / Manantiales Behr de Ciudadela 3.
- Oeste Juniors 0 / Ferrocarril del Estado 2.
- Comodoro FC vs Florentino Ameghino. Postergado por viento.
ZONA “B”
- San Martín 0 / Deportivo Roca 4.
- Stella Maris 3 / Tiro Federal 2.
- Universitario 1 / Camioneros 5.
INTERZONAL
- Caleta Córdova 1 / Nueva Generación 2.
Próxima fecha (6ª)
Zona “A”
- Florentino Ameghino vs Oeste Juniors.
- M.B. Ciudadela vs Comodoro FC.
- Caleta Córdova vs Talleres Juniors.
Zona “B”
- Tiro Federal vs Universitario.
- Deportivo Roca vs Stella Maris.
- Nueva Generación vs San Martín.
Interzonal
- Camioneros vs Ferro.