El “Gaucho” derrotó a Talleres y ahora comparte la cima de la zona A con el cuadro de Valle C, que cayó ante Ferro. Por su parte, Nueva Generación venció a Caleta para seguir mandando en su grupo.

Ciudadela alcanzó a Oeste y en la zona B sigue solo arriba la "Nueva"

Ciudadela derrotó 3-2 a Talleres y es uno de los líderes en la Zona A.

Se disputó de manera parcial la 5ª fecha del torneo Zonal de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, en un sábado muy ventoso que obligó a suspender Comodoro FC-Florentino Ameghino.

En la Zona A, ahora son dos los líderes, ya que Ferrocarril del Estado dio el golpe en Valle C y derrotó 2-0 a Oeste Juniors, que ahora comparte la cima con Manantiales Behr de Ciudadela, que superó 3-2 a Talleres Juniors. En ese marco, Ferro quedó a un punto de los líderes junto a Ameghino.

Mientras tanto, en la Zona B, Nueva Generación se mantiene como único puntero, ya que venció 2-1 como visitante a Caleta Córdova en el partido interzonal. Por su parte, Camioneros goleó 5-1 a Universitario y sigue como escolta, a dos unidades.

Panorama 5ª fecha B

ZONA “A”

- Talleres Juniors 2 / Manantiales Behr de Ciudadela 3.

- Oeste Juniors 0 / Ferrocarril del Estado 2.

- Comodoro FC vs Florentino Ameghino. Postergado por viento.

ZONA “B”

- San Martín 0 / Deportivo Roca 4.

- Stella Maris 3 / Tiro Federal 2.

- Universitario 1 / Camioneros 5.

INTERZONAL

- Caleta Córdova 1 / Nueva Generación 2.

Próxima fecha (6ª)

Zona “A”

- Florentino Ameghino vs Oeste Juniors.

- M.B. Ciudadela vs Comodoro FC.

- Caleta Córdova vs Talleres Juniors.

Zona “B”

- Tiro Federal vs Universitario.

- Deportivo Roca vs Stella Maris.

- Nueva Generación vs San Martín.

Interzonal

- Camioneros vs Ferro.