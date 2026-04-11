Ciarrocchi hizo la pole en el TopRace

Con un Ford Mondeo, se quedó este sábado con el mejor tiempo de la clasificación en el autódromo de El Zonda.

El 32° Campeonato de Top Race YPF Energía Argentina, que por la 2º fecha hace epicentro en el autódromo “El Zonda” Eduardo Copello de San Juan, disputó en una tarde de sábado estupenda la clasificación donde Marcelo Ciarrocchi con el Ford Mondeo #40 del Halcón Motorsport se quedó con el mejor tiempo al cronometrar 1m19s435/1000 a una velocidad promedio de 147.064 km/h. Para el piloto de Almafuerte, Córdoba, fue la 1º pole en la temporada y la Nº11 en la categoría mientras que el equipo de Fabian Colombini alcanzó la 2º pole position en 2026.

En el segundo puesto quedó Diego Verriello con el Fiat Cronos #101 del Octanos Competición a 452/1000 y tercero concluyó el local Fabián Flaqué con el Fiat Cronos #20 a 653/1000, dándole el “2-3” al equipo de Christian Martínez.

Juan Pablo Traverso (Fiat Cronos #17 – Octanos Competición) y Roberto Lobay (Mercedes-Benz #28 – LFB Racing Team) quedaron cuarto y quinto respectivamente.

Ayrton Gardoqui (Fiat Cronos #22 – Octanos Competición), Alejandro Irazusta (Lexus #92 – LFB Racing Team), Norberto Grosso (Ford Mondeo #2 – JM Motorsport), Adrián Hamze (Fiat Cronos #69 – Octanos Competición) y Pedro Mariezcurrena (Fiat Cronos #133 – Octanos Competición) quedaron entre los diez primeros puestos.

Tras quedarse con la pole position, Ciarrocchi comentó: “Siempre es un gusto quedarse con la pole position en un circuito tan único como ‘El Zonda’. Es una alegría para mí y el equipo poder ser protagonista de la clasificación con un auto que está en perfectas condiciones. Mañana en la final tendré un desafío que será intentar avanzar en un trazado que es imponente”.

Este domingo a las 9:40 se disputará el “warm-up” mientras que a las 11:40 se pondrá en marcha la 2ª final del año a 30 minutos más 1 vuelta en el autódromo “El Zonda” Eduardo Copello de San Juan, con Ayrton Gardoqui y Roberto Lobay que tendrán la gran responsabilidad de largar en primera fila.

Todas las alternativas de la competencia las podrán seguir por la señal de TyC Sports y TyC Sports Play junto al equipo Carburando.