El Ascenso propone importantes desafíos

Ameghino-Oeste y Ferro-Camioneros se destacan en la jornada sabatina.

Se disputará este sábado desde las 16:00 la 6ª fecha del torneo Zonal de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En la zona A, Oeste Juniors, uno de los líderes, visitará a Florentino Ameghino, que está a un punto, mientras que Manantiales Behr de Ciudadela, el otro puntero, recibirá al colista Comodoro FC.

Por otra parte, Ferrocarril del Estado, también a un punto de la cima de la zona A, visita a Camioneros Patagónicos en el interzonal.

Mientras tanto, Nueva Generación, único líder de la zona B, recibe a San Martín con el objetivo de ganar para seguir arriba, pensando en una posible victoria de Camioneros sobre Ferro.

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Programa de la 6ª fecha Zonal B

SABADO 18 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)

ZONA “A”

- Florentino Ameghino vs Oeste Juniors.

Arbitro: Víctor Velardez.

Cancha: Florentino Ameghino.

- Manantiales Behr de Ciudadela vs Comodoro FC.

Arbitro: Sergio Navarrete.

Cancha: M. B. Ciudadela.

SABADO 18 (16:00 Primera – 13:00 Reserva)

- Caleta Córdova vs Talleres Juniors.

Arbitro: Pablo Aguirre.

Cancha: Caleta Córdova.

SABADO 18 (16:00 Primera – 12:00 Reserva)

ZONA “B”

- Deportivo Roca vs Stella Maris.

Arbitro: Carlos Flores.

Cancha: Deportivo Roca.

SABADO 18 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)

- Tiro Federal vs Universitario.

Arbitro: Maximiliano Selg.

Cancha: Tiro Federal.

- Nueva Generación vs San Martín.

Arbitro: Brian Jerosimich.

Cancha: Nueva Generación.

INTERZONAL

- Camioneros Patagónicos vs Ferrocarril del Estado.