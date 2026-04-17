El Ascenso propone importantes desafíos

Se disputará este sábado desde las 16:00 la 6ª fecha del torneo Zonal de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.
En la zona A, Oeste Juniors, uno de los líderes, visitará a Florentino Ameghino, que está a un punto, mientras que Manantiales Behr de Ciudadela, el otro puntero, recibirá al colista Comodoro FC.
Por otra parte, Ferrocarril del Estado, también a un punto de la cima de la zona A, visita a Camioneros Patagónicos en el interzonal.
Mientras tanto, Nueva Generación, único líder de la zona B, recibe a San Martín con el objetivo de ganar para seguir arriba, pensando en una posible victoria de Camioneros sobre Ferro.
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Programa de la 6ª fecha Zonal B
SABADO 18 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)
ZONA “A”
- Florentino Ameghino vs Oeste Juniors.
Arbitro: Víctor Velardez.
Cancha: Florentino Ameghino.
- Manantiales Behr de Ciudadela vs Comodoro FC.
Arbitro: Sergio Navarrete.
Cancha: M. B. Ciudadela.
SABADO 18 (16:00 Primera – 13:00 Reserva)
- Caleta Córdova vs Talleres Juniors.
Arbitro: Pablo Aguirre.
Cancha: Caleta Córdova.
SABADO 18 (16:00 Primera – 12:00 Reserva)
ZONA “B”
- Deportivo Roca vs Stella Maris.
Arbitro: Carlos Flores.
Cancha: Deportivo Roca.
SABADO 18 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)
- Tiro Federal vs Universitario.
Arbitro: Maximiliano Selg.
Cancha: Tiro Federal.
- Nueva Generación vs San Martín.
Arbitro: Brian Jerosimich.
Cancha: Nueva Generación.
INTERZONAL
- Camioneros Patagónicos vs Ferrocarril del Estado.