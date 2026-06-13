Qatar se lo empató en el descuento a Suiza

El conjunto europeo lo ganaba con gol de Breel Embolo, pero el elenco asiático lo igualó a los 95’ por intermedio de Boualem Khoukhi. El partido terminó 1-1 en San Francisco.

La selección de Qatar le empató en el final a Suiza 1-1 en el partido que completó la primera fecha del Grupo “B” de la Copa del Mundo, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

El partido, que se jugó en el estadio Bahía de San Francisco, tuvo el arbitraje del hondureño Héctor Saíd Martínez Sorto.

El equipo suizo se puso en ventaja a los 17 minutos del primer tiempo por un penal ejecutado por Breel Embolo. Antes de esa jugada, Qatar había tenido una chance clara en los pies de Edmilson, pero la respuesta de Gregor Kobel evitó la apertura del marcador a los dos minutos de juego.

Con el paso del partido, Suiza se mostró más firme y generó chances para ampliar la diferencia. Antes del descanso, Vargas desperdició una oportunidad clara para aumentar la ventaja, mientras que en el complemento el dominio europeo se mantuvo durante varios pasajes.

Qatar sostuvo la búsqueda del empate hasta el final y encontró premio a los 95 minutos, cuando Boualem Khoukhi conectó un cabezazo que estableció el 1-1 definitivo. El resultado dejó a Qatar con un punto valioso en su camino en el torneo y a Suiza con una ventaja que no pudo sostener.

Por este mismo grupo, el viernes los seleccionados de Canadá y Bosnia Herzegovina también habían igualados 1-1 por lo que en la tabla, todos están con un punto.