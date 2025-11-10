Piden dos años y medio de prisión para "El Pitu" Almonacid

Este lunes se realizó la audiencia de cesura de pena. El juez Jorge Odorisio dará a conocer la sentencia el viernes 14 a las 13:30.

Luego de conocerse el veredicto de culpabilidad el pasado jueves, durante la mañana de este lunes se llevó a cabo la audiencia de cesura de pena en el juicio contra Andrés “El Pitu” Almonacid, condenado por el delito de amenazas agravadas por el uso de arma.

En la instancia, el fiscal jefe Cristian Olazábal solicitó una pena de 2 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, además de la declaración de reincidencia por segunda vez. Argumentó que la escala penal prevista para el delito es de 1 a 3 años de prisión y destacó como agravantes las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho —ocurrido a plena luz del día—, la presencia de la familia de la víctima y la edad del imputado, subrayando que “conocía los alcances de la norma penal y se mostró indiferente a ella”.

Por su parte, la defensora pública Luciana Risso sostuvo que el hecho no fue planificado y cuestionó la actuación policial. Señaló que Almonacid “nunca pudo alejarse del sistema penal” y que el Estado tiene la obligación de garantizar su proceso de resocialización. En ese sentido, invocó el principio de humanidad de la pena y solicitó que la condena se fije en el mínimo legal: 1 año y 1 mes de prisión, también con declaración de reincidencia.

El hecho juzgado ocurrió el 3 de agosto de 2024, alrededor de las 17:50, cuando la víctima se encontraba junto a su pareja e hijos menores saliendo de su domicilio en calle Sarmiento al 600, con la intención de realizar compras. En ese momento, Almonacid se acercó portando un arma de fogueo calibre 9 mm, le apuntó y lo amenazó diciéndole: “Te voy a hacer cagar, hijo de puta. No me importa que estés con tu familia”. La víctima regresó a su vivienda y alertó a la policía.

Minutos después, personal de la Seccional Primera interceptó al imputado en la intersección de Rivadavia y Pellegrini, encontrando en su mochila el arma utilizada. Fue detenido en el lugar.

El debate fue presidido por el juez penal Jorge Odorisio, con la intervención del Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal jefe Cristian Olazabal y la procuradora Florencia Do Carmo, mientras que la defensa estuvo a cargo de Luciana Risso, abogada de la Defensa Pública.

El juez Odorisio pasó a deliberar y comunicará su decisión el viernes 14 de noviembre a las 13:30 horas.