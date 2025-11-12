Escapó tras embestir a un policía y chocar un vehículo

El hecho ocurrió este lunes al mediodía en la intersección de Cayelli y Bahamonde. El hombre, con un pedido de captura por robo agravado, logró huir pese al accionar de la Brigada de Investigaciones.

Un operativo policial desarrollado este lunes al mediodía en el barrio Moure terminó con la fuga de un prófugo de la Justicia. Según confirmaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió alrededor de las 12:30, cuando personal de la División Policial de Investigaciones (DPI) realizaba tareas de campo en la intersección de las calles Cayelli y Bahamonde.

Durante el recorrido, los agentes reconocieron a un individuo con un pedido de captura activo por robo agravado. En diálogo con El Cronista Cr, el jefe de la Brigada de Investigaciones, Javier Orellano, relató que “el individuo se negó a bajar del vehículo y trató de retirarse del lugar, casi atropellando a un empleado policial”.

Ante la maniobra evasiva, “el personal policial hizo uso del arma reglamentaria, apuntando a las cubiertas del vehículo, lo que no impidió que el individuo escapara y colisionara con un vehículo estacionado”.

Pese al despliegue, el sospechoso logró perder el rastro de los efectivos y continúa prófugo. “Tiene un pedido de captura por robo agravado y había perdido beneficios judiciales por reincidir en hechos delictivos. En este momento se están levantando cámaras de seguridad para dar con su paradero”, agregó el jefe policial.

El episodio no dejó personas heridas ni daños en viviendas, aunque sí afectó al vehículo colisionado. La causa se encuentra bajo investigación del Ministerio Público Fiscal, que trabaja junto a la DPI en la recolección de pruebas y testimonios para ubicar al fugitivo.