El hecho ocurrió esta madrugada en el San Isidro Labrador cuando personal policial sorprendió al sospechoso dentro de un vehículo.

Dijo que el auto era suyo, pero apareció el verdadero dueño

En horas de la madrugada de este miércoles, alrededor de las 4:30, personal de la Comisaría Seccional Cuarta detuvo a un hombre que intentaba sustraer elementos del interior de un vehículo en el barrio San Isidro Labrador.

El procedimiento tuvo lugar en avenida Lisandro de la Torre y calle Federicci, donde efectivos policiales que realizaban un patrullaje preventivo observaron un automóvil Volkswagen Gol, color gris, estacionado con un sujeto introducido a través de la ventanilla del lado del conductor.

Al ser identificado, el individuo manifestó ser el propietario del vehículo; sin embargo, tras consultar a vecinos del sector, se presentó el verdadero dueño, quien desmintió esa versión. En ese momento, el sospechoso intentó evadir el brazo de la ley, pero fue aprehendido de inmediato por el personal policial.

El damnificado constató que el hombre había bajado el cristal del rodado con fines de robo, aunque no llegó a sustraer ningún objeto.

El detenido, identificado como N.J.L., de 38 años, fue trasladado a la dependencia policial del barrio Quirno Costa, donde permanecería alojado hasta la audiencia de control de detención.