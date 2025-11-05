Habrá talleres de seguridad vial en las escuelas secundarias

Los ministros de Educación y Seguridad firmaron un convenio para implementar la iniciativa.

El Gobierno del Chubut desarrollará talleres de seguridad vial en las escuelas secundarias a partir del acuerdo que este miércoles celebraron los ministerios de Seguridad y Justicia, y de Educación durante el acto de finalización del curso “Formadores en Educación Vial”.

El documento legal fue firmado por los ministros Héctor Iturrioz y José Luis Punta, con la participación del subsecretario de Seguridad Vial del Chubut, César Vargas. Fue en instalaciones de la Jefatura de Policía en Rawson, donde concluyó esta iniciativa que busca generar instancias de reflexión sobre prácticas y conductas en el espacio público, brindar recursos didácticos que contribuyan a un proceso de transformación y construcción de una nueva cultura vial.

En este contexto, Iturrioz destacó que “los jóvenes son el campo más fértil para trabajar e implementar la seguridad vial” y agradeció “el esfuerzo” de los agentes preventores que tuvieron que dejar sus lugares de origen para formarse en Rawson en estas iniciativas fundamentales.

Tras afirmar que “venimos a salvar vidas”, el funcionario aclaró que “la protección vial tiene también una dimensión económica para el Estado porque permite reducir los gastos que se generan por los siniestros viales”.

En un tramo del acto, las autoridades provinciales entregaron además los certificados a los 26 cursantes que finalizaron esta instancia de formación.