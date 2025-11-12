Detienen a un homicida con pedido de captura internacional

Se trata de Antonio Corzo Cofré, oriundo de Mendoza, sobre quien pesaba un pedido de captura nacional e internacional y fue detenido este miércoles en Puerto Deseado por la Policía de Santa Cruz

El informe dado a conocer por la División de Comunicación de la fuerza de seguridad de esta provincia, señala que personal de la División de Investigaciones (DDI) de Puerto Deseado, llevó adelante un allanamiento en esa localidad que posibilitó la detención de un individuo con pedido de captura nacional e internacional por un hecho de homicidio ocurrido en la provincia de Mendoza.

El procedimiento se concretó a las siete de la mañana en una vivienda ubicada en la esquina de las calles Monseñor Alemán y Provincias Unidas “en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado de Instrucción Penal de Puerto Deseado, en el marco de las investigaciones articuladas con la División Homicidios de la Dirección General de Investigaciones de Mendoza”.

La medida judicial fue dispuesta en virtud de una investigación iniciada el 1º de febrero de 2025, cuando en el Departamento de Guaymallén, resultara víctima fatal Francisco Sanz Corzo, quien fuera agredido con un arma blanca por Antonio Corzo Jofré, quien se dio a la fuga y era intensamente buscado desde esa fecha..

A raíz de ello, el Juzgado Penal Colegiado N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza dispuso su captura nacional e internacional, la cual fue incorporada a los sistemas SIFCOP e INTERPOL.

Tras intensas tareas de investigación y vigilancia desarrolladas por efectivos de la DDI Puerto Deseado, se logró establecer el paradero del imputado, quien se encontraba residiendo de manera transitoria en la mencionada vivienda.

Tras ser detenido, el sujeto de 40 años fue trasladado a la Comisaría Puerto Deseado, donde quedó alojado a disposición del magistrado requirente, previa certificación médica de rigor.

Para la ejecución de las diligencias se contó con la colaboración del personal de la División Fuerzas Especiales Zona Norte y de la Comisaría Puerto Deseado, bajo la supervisión del Jefe del Departamento de Investigaciones del Delito Organizado Zona Norte.