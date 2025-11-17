Este martes habrá clases en todas las escuelas

Tras confirmarse el descenso del nivel de alerta meteorológica por vientos. Hay instituciones que no podrán hacerlo por los destrozos que dejó el temporal.

El Ministerio de Educación de la Provincia, que depende de José Luis Punta, confirmó a las comunidades educativas que, habiéndose verificado el descenso del nivel de alerta meteorológica por vientos, pasando de naranja a amarillo en amplios sectores del territorio provincial, y encontrándose sin riesgo la porción restante del territorio, se dispuso el retorno a la habitualidad de las actividades escolares en toda la provincia a partir de este martes 18 de noviembre.

Esta decisión se adopta tras la evaluación de la información oficial provista por la Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, y del Servicio Meteorológico Nacional.

En este marco, el Ministerio de Educación comunicó que todas las instituciones educativas deberán reanudar sus actividades conforme a sus horarios habituales.

No obstante, los equipos directivos de aquellas escuelas que por razones de fuerza mayor no pudiesen retomar la presencialidad en los plazos previstos –por las secuelas del temporal-, informarán a sus comunidades educativas a través de los canales institucionales formales, garantizando así “una comunicación clara y oportuna”.

Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, la ciudadanía puede comunicarse con Protección Ciudadana al 0800-666-2447.

El Ministerio de Educación agradeció el compromiso, la colaboración y la responsabilidad de todas las comunidades educativas durante esta jornada y reafirma su disposición permanente para acompañar el desarrollo de las actividades escolares en un marco de cuidado y previsión.