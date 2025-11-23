Disparos en la vía pública, persecución y detención

La Policía detuvo a un hombre de 23 años que efectuó detonaciones y huyó corriendo por las calles de la zona sur. También interceptaron un vehículo en el que viajaba una mujer, donde hallaron estuches portaarmas. Se secuestró un arma calibre .44 y un Ford EcoSport.

Un operativo policial se desplegó este domingo por la mañana luego de que efectivos de la Seccional Cuarta escucharan detonaciones de arma de fuego mientras realizaban tareas de retén en la intersección de Huergo y Araucarias.

Al dirigirse al lugar de donde provenían los disparos, el personal policial localizó en Huergo y Los Pinos dos vehículos estacionados —una Toyota Hilux beige y un Ford EcoSport rojo— junto a un hombre que sostenía un arma de fuego en la mano. Al advertir la presencia policial, el individuo emprendió la fuga a pie, mientras los dos vehículos se marchaban rápidamente del sitio.

Los agentes iniciaron una persecución y observaron que el sospechoso se despojó del arma en la intersección de Huergo y Los Aromos. Se solicitó colaboración a otras dependencias para dar con los ocupantes de los vehículos y detener al fugitivo. Tras un rastrillaje, el hombre, identificado como A.I., de 23 años, fue aprehendido en avenida Rivadavia y Malvinas.

En paralelo, otro equipo interceptó el Ford EcoSport rojo en avenida San Martín y Los Ajenjos. Allí identificaron a una mujer, V.M., de 25 años, y constataron la presencia de una caja de cartón en el asiento trasero que contenía dos estuches plásticos portaarmas.

Finalmente, se secuestró el arma arrojada por el joven: una pistola Ruger Hunter calibre .44, con seis alveolos, dos vainas servidas y cuatro cartuchos sin percutar. También quedó retenido el Ford EcoSport involucrado.

La investigación continúa para determinar el origen del arma y el rol de los ocupantes de ambos vehículos.