Puerto Madryn: hallaron sin vida a la mujer de 80 años

Durante la tarde de este sábado fue hallado el cuerpo sin vida de Eva García, de 80 años, quien permanecía desaparecida desde el domingo último, el día del fuerte temporal de viento que afectó a esa ciudad. En el lugar trabaja la Policía Científica y se encuentra presente personal de la Fiscalía.
El hallazgo se produjo en el sector sur del ejido urbano de Puerto Madryn, área donde desde temprano se habían concentrado los rastrillajes a partir de nuevos indicios incorporados a la investigación.
En las últimas horas, los investigadores habían obtenido registros fílmicos en los que se observaba a García caminando sola entre los barrios Quintas del Mirador y Solanas de la Patagonia, a varios kilómetros de su domicilio ubicado en Avenida Gales al 2500. Las imágenes correspondían al domingo, día de su desaparición, y orientaron a los equipos hacia esa zona.
Durante la mañana de este sábado, personal policial, agentes municipales y voluntarios llevaron adelante un amplio operativo de búsqueda en el sector. Finalmente, en el marco de esas tareas, se logró localizar el cuerpo de la mujer.