Puerto Madryn: hallaron sin vida a la mujer de 80 años

A Eva García la encontraron en el sector sur de la ciudad, donde desde temprano se habían concentrado los rastrillajes. Los investigadores habían obtenido registros fílmicos en los que se la observaba caminando sola entre los barrios Quintas del Mirador y Solanas, a varios kilómetros de su casa.

Durante la tarde de este sábado fue hallado el cuerpo sin vida de Eva García, de 80 años, quien permanecía desaparecida desde el domingo último, el día del fuerte temporal de viento que afectó a esa ciudad. En el lugar trabaja la Policía Científica y se encuentra presente personal de la Fiscalía.

El hallazgo se produjo en el sector sur del ejido urbano de Puerto Madryn, área donde desde temprano se habían concentrado los rastrillajes a partir de nuevos indicios incorporados a la investigación.

En las últimas horas, los investigadores habían obtenido registros fílmicos en los que se observaba a García caminando sola entre los barrios Quintas del Mirador y Solanas de la Patagonia, a varios kilómetros de su domicilio ubicado en Avenida Gales al 2500. Las imágenes correspondían al domingo, día de su desaparición, y orientaron a los equipos hacia esa zona.

Durante la mañana de este sábado, personal policial, agentes municipales y voluntarios llevaron adelante un amplio operativo de búsqueda en el sector. Finalmente, en el marco de esas tareas, se logró localizar el cuerpo de la mujer.