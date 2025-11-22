Otra jubilada de 80 años buscada en Chubut: salió en pleno temporal

Es de Madryn y la última vez que la vieron fue el lunes a la tarde. No saben a dónde se habría dirigido, ya que sufriría episodios de desorientación.

La desaparición de Eva García, una mujer de 80 años residente en Puerto Madryn, generó una intensa movilización de las fuerzas de seguridad y la comunidad local, luego de que su familia denunciara que había salido de su casa el lunes pasado y nunca volvió.

Hasta el momento, la investigación determinó que la mujer había salido de su vivienda ubicada en la avenida Gales al 2.500 cerca de las 18:00 horas. No obstante, la preocupación se acentuó porque su salida coincidió con el momento de mayor intensidad del temporal de viento en esa ciudad y que afectó a todo Chubut a comienzos de la semana, lo que podría haber dificultado su orientación y desplazamiento.

El operativo, coordinado por la Oficina de Búsqueda de Personas de Puerto Madryn, se activó luego de que uno de los hijos de Eva regresara del trabajo y advirtiera que la casa permanecía exactamente igual que el día anterior. Esta situación encendió la alarma en la familia, que de inmediato notificó a las autoridades.

Según relató Pablo Salias, un amigo cercano del grupo familiar, a Canal 12 Web, la mujer suele desplazarse en un radio reducido y es reconocida por los vecinos, quienes habitualmente la asisten cuando la ven en la calle.

“Ella nunca se va muy lejos. Cuando sale, siempre alguien la ve y la ayuda. Ya se había perdido una vez, pero la trajeron enseguida. Nunca había pasado tanto tiempo sin aparecer”, afirmó. Además, explicó que la mujer padece episodios de desorientación asociados a su edad y que había dejado todas sus pertenencias, incluido su documento. La familia desconoce si llevaba consigo un teléfono celular.

De acuerdo con la información recopilada por LM Neuquén, las tareas de búsqueda se desplegaron en diversos sectores de la ciudad del Golfo, con la participación de la policía, integrantes de Protección Civil y el CEPA. Este viernes los trabajos se concentraron en las inmediaciones del barrio La Colina y la avenida 20 de Junio, mientras que otros equipos inspeccionaron la rotonda de salida de Puerto Madryn, las bardas cercanas a San Miguel y sectores de quintas.

Salinas detalló que el último rastro detectado por los perros rastreadores se ubicó en la calle Periodistas Chubutense, aproximadamente a cien metros hacia el interior del campo, en dirección al acceso sur de la ciudad. No obstante, las condiciones climáticas complicaron el seguimiento: “Con la lluvia, los perros no pueden seguir el rastro”, explicó el vocero familiar.

En paralelo, otro grupo trabajó en la zona de la barda, a varios kilómetros del punto anterior, sin encontrar indicios ni objetos personales de García. Mientras el procedimiento continuaba en el área detrás de un hipermercado conocido hacia el parque liviano, uno de los hijos de la mujer colaboraba en la revisión de cámaras de seguridad para reconstruir su posible recorrido.

Para poder difundir la búsqueda, las autoridades publicaron imágenes y una descripción física de la mujer para solicitar la colaboración de la comunidad. Eva García tiene tez trigueña, mide aproximadamente un metro cincuenta, es de contextura delgada y lleva el cabello castaño corto.

Sobre la vestimenta que usaba al momento de desaparecer, los reportes presentaron información contradictoria, debido a que se mencionó que llevaba un pantalón de jean azul, zapatillas negras y una prenda de abrigo que podría ser un buzo beige. No obstante, también se dijo que vestía un suéter blanco con detalles negros y rosa, o una campera clara, posiblemente blanca.

Desde el martes, familiares, vecinos y fuerzas de seguridad recorren tanto el área urbana como zonas rurales ya que, con el paso de las horas, la hipótesis de que Eva García se haya alejado de su entorno habitual cobró fuerza.

A la vez, diferentes áreas del municipio de Puerto Madryn se sumaron a la búsqueda, que abarca múltiples sectores de la ciudad y sus alrededores. Por su parte, la División Policial de Investigaciones emitió un pedido urgente para que cualquier persona que tenga datos sobre el paradero de la mujer los comunique de inmediato.

“Si alguien la ve, que la retenga y avise de inmediato a la policía o a los números que están circulando. Todo el mundo sabe que la estamos buscando”, imploró el amigo de la familia. Además, las autoridades solicitaron que cualquier información sea comunicada a la comisaría más cercana, al 101, o al teléfono 2804-562486.