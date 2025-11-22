La policía tiktokera comenzó a vender contenido en OnlyFans

Tras pasar a disponibilidad, la exagente de la Policía de la Ciudad no deja de generar controversias.

Nicole Gabriela V. fue pasada a disponibilidad por parte de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), tras la viralización de varios videos en los que aparece con uniforme policial en actitudes que fueron consideradas “indecorosas” por la fuerza, y tras esta decisión oficial decidió abrirse una cuenta de OnlyFans.

La medida contra Nicole iba a ser provisoria hasta que se determinara una sanción definitiva, aunque la resolución podría derivar en la exoneración de la agente, de acuerdo con los primeros trascendidos.

La oficial llevaba tres años en la fuerza y se encontraba bajo licencia médica. En los últimos días, comenzaron a circular en Instagram al menos cuatro videos compartidos por ella misma, donde aparece acompañada por otra mujer que no estaría vinculada a la fuerza; y ambas lucen los uniformes oficiales, lo que agrava la situación.

Sin embargo, después de ser sumariada por la Policía de la Ciudad por subir videos a TikTok con el uniforme, la exagente empezó a vender contenido para adultos en OnlyFans.

"Cuando se filtre un video mío XXX no se acaba mi vida... ese día empieza mi carrera", escribió la por ahora expolicía en una cuenta de Instagram.

Nicole V. ya había estado de licencia por “estatus convulsivo” mientras esperaba la evaluación de una junta médica. En redes sociales, acumula más de 100 mil seguidores entre TikTok e Instagram, donde se la ve jugando al pool con otra mujer, usando esposas simulando “arrestos” y haciendo poses y bailes sugestivos. Algunos de estos clips superan el millón de visualizaciones.

Trascendió además que la oficial mantiene una cuenta en OnlyFans, plataforma de contenido para adultos, donde se describe como “oficial de la policía argentina, morocha y con sólo 20 años, pero con un costado secreto”. Allí aclara: “El uniforme me da autoridad, pero mi lado más atrevido es el que vas a disfrutar en este espacio privado”.