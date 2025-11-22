Monteoliva reemplazará a Bullrich en Seguridad

El Gobierno anunció este sábado la designación de Alejandra Monteoliva como la nueva ministra de Seguridad en reemplazo de Patricia Bullrich, quien será la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado desde el 10 de diciembre. En el mismo documento, Casa Rosada informó que el jefe del Estado Mayor General del Ejército Carlos Alberto Presti es el nuevo ministro de Defensa, sustituyendo a Luis Petri, que asumirá en la Cámara de Diputados.

El anuncio fue oficializado por la ministra y por la cuenta oficial de la Oficina del Presidente, que informó: "la actual secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, será la nueva ministra de Seguridad Nacional".

A continuación, detalla: "Monteoliva ha sido una pieza fundamental de la 'Doctrina Bullrich', que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales, y el mantenimiento del imperio de la ley y el orden en las calles de la República Argentina".

La propia Patricia Bullrich felicitó a la nueva funcionaria en X. "Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa. En estos años como Secretaria de Seguridad Nacional estuviste a mi lado con una capacidad de trabajo y una solidez que marcaron una enorme diferencia. Te vi esforzarte, crecer y construir experiencia. Lo que viene lo vas a encarar con lo que más te define: resultados, coraje y honestidad", destacó.