A horas de una nueva audiencia por la Causa Cuadernos, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner —quien cumple prisión bajo el régimen de detención domiciliaria— publicó un nuevo mensaje en su cuenta de X en el que volvió a cuestionar la validez de las pruebas y denunció la ausencia de “Estado de derecho” en la Argentina.

Cristina volvió a apuntar contra la Causa Cuadernos antes de una audiencia clave

En una extensa publicación, la ex mandataria sostuvo que las recientes pericias oficiales “confirmaron” que los cuadernos que dieron origen a la causa “no fueron escritos, sino fabricados”. Y añadió: “Todo lo que advertimos sobre las barbaridades, mentiras y falsificaciones perpetradas en estas causas de opereta judicial se termina demostrando que es cierto… una por una”.

Cristina Kirchner también hizo referencia a la reciente resolución del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien volvió a procesar al sargento retirado Jorge Bacigalupo —la persona que entregó los cuadernos— por presunta adulteración de los mismos. “Como siempre dijimos, son truchos”, insistió.

La ex presidenta cuestionó además el rol del periodista Diego Cabot, a quien acusó de recibir los cuadernos y entregarlos al fiscal Carlos Stornelli. “¡Un escándalo!”, afirmó.

“¿Alguien puede explicar seriamente que esta causa siga en pie cuando está probado que los cuadernos fueron adulterados, reescritos y dictados?”, se preguntó en otro tramo del mensaje, en el que volvió a mencionar “extorsiones, amenazas y torturas” durante la instrucción a cargo de Stornelli y del fallecido juez Claudio Bonadio.

Hacia el final, la ex presidenta hizo una comparación irónica entre la situación económica actual y la de años anteriores, asegurando que “el papel higiénico fue lo más vendido en el Cyber Monday”, y concluyó: “Pensar que en 2015 los argentinos compraban aires acondicionados o planificaban sus vacaciones. Lo dicho: si no hay pan, que haya circo… o papel higiénico”.