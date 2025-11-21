Comodoro tiene agenda de cooperación con Polonia

El intendente mantuvo un encuentro con representantes diplomáticas de Polonia para fortalecer vínculos económicos, culturales y promover futuras inversiones en la ciudad.

Durante la mañana de este viernes, el intendente Othar Macharashvili, junto al vice intendente Maximiliano Sampaoli, recibieron a la cónsul honoraria de Polonia en Comodoro Rivadavia, Mónica Mickiewicz, y a la encargada de negocios A.I. de la República de Polonia, Bogna Ruminowicz. La reunión tuvo como eje central la construcción de una agenda de trabajo conjunta orientada a potenciar la cooperación bilateral en distintos ámbitos.

La encargada de negocios A.I. de la República de Polonia destacó la importancia del encuentro y afirmó que existe “mucho interés para trabajar juntos, para fortalecer nuestras relaciones económicas, pero también promover la cultura polaca y la historia de Polonia”.

En este sentido, Ruminowicz subrayó que el acercamiento abre nuevas oportunidades para ambas partes, ya que “estamos llenos de esperanza de que podamos colaborar más estrechamente entre Polonia y Comodoro Rivadavia”.

Entre los temas abordados, la diplomática señaló que conversaron sobre la posibilidad de inversiones polacas vinculadas al nitrógeno verde, un sector estratégico para el desarrollo energético de la región. “Esperamos que esto abra la puerta a más inversiones y a un mayor intercambio económico, generando nuevas oportunidades de trabajo en la ciudad y en la provincia”, sostuvo.

Asimismo, resaltó que junto a la cónsul Mickiewicz trabajan en diversas iniciativas culturales que incluyen la difusión del cine polaco en Comodoro y la creación de vínculos entre esta ciudad y distintos municipios de Polonia para fomentar intercambios institucionales y culturales.

Al finalizar la reunión, Ruminowicz calificó el encuentro como “muy positivo”. “Me siento muy bienvenida en la ciudad y la provincia. También mantuve reuniones con el vicegobernador y el ministro de Energía, y en todos los casos percibo un fuerte interés en fortalecer la relación con Polonia. Para nosotros es algo muy importante y alentador”, concluyó.