Un militar asumirá como ministro de Defensa

Carlos Presti, actual jefe del Estado Mayor del Ejército, reemplazará en el cargo a Luis Petri. Por primera vez desde el retorno a la democracia esa cartera estará a cargo de un miembro de las fuerzas armadas, en lugar de un civil.

La candidatura -y posterior triunfo- de Luis Petri como diputado nacional anticipaba que el Gobierno debía definir un reemplazo para su cargo como ministro de Defensa. Antes de su jura como legislador, el 10 de diciembre, se anunció que quien asuma ese rol sea Carlos Alberto Presti, actual jefe del Estado Mayor General del Ejército. Se trata del primer militar que asume en esta cartera desde el regreso de la democracia.

"Por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón estará al frente del Ministerio que está encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas", destacó el Gobierno en un comunicado donde también comunicó la designación de Alejandra Monteoliva al frente del Ministerio de Seguridad en lugar de Patricia Bullrich.

Tras comunicar la designación de Presti, el Gobierno instó a mantener este criterio para las futuras elecciones de ministros de Defensa. Estamos "inaugurando una tradición que esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante y dando por finalizado la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados", afirmaron.