"Los voy a matar con mis propias manos": internaron a Ducatenzeiler

El ex presidente de Independiente, Andrés Ducatenzeiler, fue internado en la Clínica Arcos de urgencia por un ataque de pánico. En un video, amenazó a quienes digan mentiras sobre él.

Andrés Ducatenzeiler fue internado de urgencia por un ataque de pánico en la Clínica Arcos de Buenos Aires. Según informaron familiares y amigos, ya se encuentra “bien y estable”.

“Duka”, como se hace llamar, grabó un video desde la clínica en el que apuntó contra streamers y periodistas. En un mensaje desesperado, el exdirigente los amenazó de muerte si, según él, continuaban diciendo mentiras sobre su persona.

“Me están internando en la Clínica Arcos. Este mensaje se lo quiero decir a todos los que mienten sobre mí. El próximo periodista o la próxima persona que mienta sobre mí, yo lo voy a matar con mis propias manos”, señaló. Y reiteró: “Digan lo que quieran de mí, pero el próximo periodista o youtuber que diga una mentira sobre mí, yo lo voy a matar con mis propias manos. Lo juro por quien sea. Quiero que les quede bien claro”.

Ducatenzeiler tomó las riendas de Independiente en 2001 como secretario general, tras la renuncia de Pedro Iso. El 24 de noviembre de 2002 fue elegido presidente con el 76% de los votos y, una semana después, el Rojo se consagró campeón del Torneo Apertura: el último título local del club.

En marzo de 2005, luego de un mandato inestable, había manifestado su intención de presentarse a las elecciones previstas para fines de abril. Sin embargo, el 15 de ese mes decidió renunciar a la presidencia.

En los últimos años volvió a estar en el centro de la escena por un programa que realizó en YouTube junto al periodista Flavio Azzaro. Además, expresó su deseo de postularse para las próximas elecciones de Independiente, que se celebrarán el año que viene. Pese a ello, buena parte de los hinchas del Rojo no guarda un recuerdo favorable de su gestión y lo señala como uno de los responsables del inicio de la debacle institucional del club.