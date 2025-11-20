El ministro Iturrioz cree que Pedro y Juana desaparecieron en el mar

Explicó que los operativos continúan pese a que los plazos oficiales ya se cumplieron. Reconoció que no existe ninguna pista firme sobre lo que ocurrió.

La búsqueda de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), la pareja de jubilados desaparecida el 11 de octubre mientras viajaba desde Comodoro Rivadavia hacia Camarones, continúa activa, pero fuera de los protocolos formales. Así lo afirmó este jueves el ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, en diálogo con los medios periodísticos de esta ciudad.

“Estamos todos fuera de protocolo, porque los protocolos determinan un máximo de quince días. Pero yo necesito encontrarlos, aunque sea los cadáveres. Es duro decirlo, pero es necesario para saber la causal de muerte y, si hubo intervención de terceros, identificar a los responsables”, expresó.

Iturrioz explicó que los equipos continúan trabajando en distintos sectores de la costa y zonas de difícil acceso. Comprende recorridos con cuatriciclos, vehículos todo terreno y drones, especialmente en áreas donde el terreno complica el ingreso.

El ministro de Seguridad destacó la colaboración de organismos y entidades que se sumaron a los operativos. “En las zonas protegidas y áreas privadas tenemos la colaboración de Fauna, gente del CONICET y otras instituciones. Todos están aportando una parte del trabajo, y solo tengo palabras de agradecimiento”.

Consultado sobre las hipótesis que manejan las autoridades, Iturrioz, planteó: “Indicios no hay ninguno. Hipótesis hay varias, pero no todos tenemos la misma. El fiscal Cristian Olazábal está a cargo de la causa y yo respeto su criterio. Mi rol es instrumentar las medidas que la fiscalía indique”.

El ministro insistió en que, ante la ausencia total de pistas, el operativo se sostiene por la necesidad de dar respuesta a la familia y esclarecer el caso.

Iturrioz aseguró que desde el Gobierno provincial se mantiene un acompañamiento permanente hacia los allegados de la pareja. “El acompañamiento está. Siempre, en todo momento”, afirmó.

También confirmó que un cuerpo hallado en las costas santacruceñas en las últimas horas está siendo cotejado para determinar si podría tratarse de Pedro o Juana. En ese sentido, dijo: “tenemos muy buena relación con mi par de Santa Cruz, la comunicación es constante. Cada persona que aparezca en estas circunstancias va a ser analizada para ver si puede ser Pedro o Juana. Mi tesitura es que se los tragó el mar”.

A más de un mes de la desaparición, la investigación sigue sin avances concretos. Pero lo cierto es que, hasta el momento, no hay indicios, no hay testigos y no hay rastros que permitan reconstruir qué ocurrió con la pareja de jubilados de Comodoro Rivadavia.