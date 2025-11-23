Le robó el auto a una familia conocida, chocó y dio alcoholemia positivo

Un joven de 19 años impactó un Fiat Palio contra una vivienda en barrio General Mosconi. Tras el accidente, una familiar denunció que el vehículo había sido sustraído horas antes. El test de alcoholemia del conductor dio positivo.

Un joven de 19 años fue detenido en la madrugada de este domingo luego de protagonizar un accidente de tránsito y quedar involucrado en el hurto del vehículo que conducía. El hecho ocurrió alrededor de las 5:25 en la intersección de las calles Santa Cruz y Sargento Cabral, en jurisdicción de la Comisaría Segunda.

Personal policial llegó al lugar tras un aviso del Centro de Monitoreo y encontró un Fiat Palio color bordo que había chocado contra el frente de una vivienda. Allí estaban el conductor, identificado como B.L., y su acompañante de 15 años, quienes admitieron haber perdido el control y colisionado con la casa.

La propietaria del domicilio afectado informó que no presentaría una denuncia penal por los daños. Sin embargo, la Fiscalía ordenó imputar en libertad al conductor, a quien personal de la APSV le realizó un test de alcoholemia que arrojó 1,67 g/L, más de tres veces el límite permitido.

Mientras la Policía trabajaba en el lugar, se presentó una mujer identificada como B.N.B., quien denunció que el automóvil había sido sustraído momentos antes de la vivienda de los padres del menor acompañante. Ambas familias mantienen un vínculo cercano y conviven en el mismo domicilio, donde la llave del vehículo habría quedado al alcance del joven de 19 años.

Con esta nueva denuncia, la fiscal de turno dispuso la detención del conductor por los delitos de hurto de automotor y daños.