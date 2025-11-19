Una Ferrari despistó y dos hombres terminaron hospitalizados

El accidente ocurrió en San Martín de los Andes y dejó dos heridos. La maniobra temeraria se produjo tras una cadena de infracciones que fueron advertidas y registradas en video. Desde Neuquén expresaron malestar por la conducta de la caravana de Ferrari.

La secuencia de maniobras imprudentes protagonizadas por una caravana de vehículos Ferrari en rutas del sur volvió a tener consecuencias este martes, cuando uno de los autos despistó y terminó impactando contra un árbol en San Martín de los Andes.

Dos hombres resultaron heridos y debieron ser trasladados al Hospital de Bariloche. La información fue publicada por el Diario Río Negro, que sigue el recorrido de la denominada Cavalcade Adventure 2025.

Según detalló al medio la secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgos de Neuquén, Luciana Ortiz Luna, los autos habían partido desde Dina Huapi y ya en la Ruta de los Siete Lagos circulaban “a alta velocidad y con maniobras de sobrepaso”.

La funcionaria confirmó que hubo dos situaciones de riesgo extremo, una de ellas “casi contra un móvil policial”.

A pesar de las advertencias, cuando la caravana llegó a Villa La Angostura fue multada y notificada por autoridades provinciales y por Gendarmería. Sin embargo, los conductores continuaron avanzando “en la misma modalidad temeraria”, según indicó Ortiz Luna al Diario Río Negro.

Incluso el SIEN (Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén) había alertado a la organización sobre una posible suspensión del evento si persistían las maniobras peligrosas. Pese a ello, algunos vehículos se apartaron del grupo principal y siguieron circulando a gran velocidad hacia el norte.

Fue en ese contexto que uno de los Ferrari se accidentó a la altura del km 1.564 de la Ruta 237. De acuerdo con las primeras informaciones citadas por el Diario Río Negro, el vehículo habría perdido el control a unos 200 km/h, despistó hacia la banquina e impactó contra un árbol.

En el auto viajaban dos hombres de 66 y 68 años, quienes sufrieron lesiones de consideración. Uno presentó un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y trauma cerrado de tórax, mientras que el otro fue atendido por un cuadro cardiovascular severo. Ambos fueron trasladados al hospital de Bariloche.

Malestar en Neuquén

La sucesión de episodios generó fuerte malestar en el Gobierno de Neuquén. Según publicó el Diario Río Negro, el SIEN dispuso suspender la actividad, retener los vehículos y escoltar su traslado hacia la provincia de Río Negro. Además, la organización fue multada y se le prohibió continuar circulando por circuitos neuquinos.

Ortiz Luna fue contundente: “No se permitirá bajo ningún aspecto ninguna excepción a las normas de tránsito. El respeto por las instituciones y por los neuquinos está por encima de cualquier puesta en escena o de los millones que impliquen este tipo de cosas”.

Fuente: Diario Río Negro