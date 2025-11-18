Dos heridos de bala en confuso episodio en zona céntrica

Las víctimas fueron asistidas por personal médico tras presentar una herida de bala en un glúteo y una lesión ocular producto de una pelea previa.

Este martes por la tarde, alrededor de las 17 horas, personal de la Comisaría Seccional Primera intervino ante un incidente ocurrido en Pasaje Venter al 1200, en inmediaciones de San Martín y Urquiza.

Al llegar, los efectivos constataron que dos hombres presentaban lesiones: uno de ellos con una herida de arma de fuego en un glúteo y el otro con una lesión en el ojo derecho, la cual habría sido provocada durante una pelea ocurrida minutos antes.

Los heridos fueron hallados en San Martín y Urquiza, donde se solicitó la presencia de una ambulancia del Hospital Regional. Ambos fueron trasladados para recibir asistencia médica y se encuentran fuera de peligro.

En el lugar se hicieron presentes equipos de Criminalística y la División Policial de Investigaciones (DPI), mientras que el Ministerio Público Fiscal tomó intervención para avanzar en las pesquisas.

Durante el procedimiento se secuestraron dos vainas servidas calibre .22 y una pieza dental, elementos que serán peritados para determinar su relación con el hecho.