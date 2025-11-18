El salvaje ataque sexual ocurrió en una casa de esta capital y dos de los abusadores fueron detenidos y acusados. Otro de los involucrados permanece prófugo.

Volvía a su casa, le convidaron fernet con droga y al descomponerse, la violaron

La fiscalía neuquina investiga un salvaje ataque sexual, donde una mujer fue drogada y luego violada. Por el hecho fueron detenidos dos hombres y acusados como autor y partícipe necesario. Hay un tercer sospechoso, que permanece prófugo.

El fiscal del caso Gastón Medina formuló cargos a dos personas por abusar sexualmente de una mujer en la ciudad de Neuquén, y pidió que permanezcan detenidos con prisión preventiva.

De acuerdo a la información preliminar recolectada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), el hecho ocurrió la semana pasada en horas de la madrugada, en el interior de una casa.

La mujer fue a comprar cervezas y se cruzó con un vecino al que conocía y se pusieron a conversar. Él estaba en la calle junto a otros dos hombres y le convidó un vaso con fernet. Ella aceptó y después de beber comenzó a sentirse mal.

Los tres ofrecieron llevarla hacia su casa y caminaron unos metros, pero luego la tomaron de los brazos y, pese a que ella manifestó que no quería, la metieron en la casa del vecino, a unos 200 metros de su vivienda. Allí cometieron la violación.

Luego la víctima logró salir por sus propios medios de la casa y, antes de hacerlo, intentó agarrar una campera que le habían sacado y en la que tenía dinero, pero por error se llevó un buzo.

Fue hacia su vivienda, donde los familiares que la ayudaron comprobaron que en el bolsillo del buzo había un DNI y un dispositivo electrónico.

El fiscal del caso indicó en la audiencia realizada el viernes pasado, que el DNI pertenece a uno de los acusados, así como el dispositivo que es complementario de una tobillera electrónica que tiene colocada por un caso violencia de género, para evitar que se acerque a su expareja.

Uno de los acusados tiene colocada una tobillera con GPS

Los tres hombres involucrados en el hecho fueron identificados por sus iniciales como C.N.C. (vecino) y J.G.A. (dueño del buzo en donde estaba su DNI y quien está con tobillera), y un tercero que aún no fue identificado y permanece prófugo.

La fiscalía les atribuyó a los detenidos el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por el concurso de dos o más personas, en calidad de autor para J.G.A., y en calidad de partícipe necesario para C.N.C.

Harán estudios toxicológicos y de ADN

Durante la audiencia, entre la prueba recolectada, el fiscal del caso precisó que personal del Cuerpo Médico Forense constató lesiones compatibles con abuso sexual que sufrió la mujer; que una psicóloga del Servicio de Asistencia la Víctima y Testigos (SAVyT) del MPF reveló diversos síntomas que presentaba la mujer; y que el informe sobre el dispositivo electrónico sitúa a J.G.A. en la zona de la casa donde fue cometido el abuso sexual, y en el horario en que fue cometido.

En simultáneo, el fiscal del caso requirió estudios toxicológicos y de ADN.

Cómo medida cautelar, el representante del MPF solicitó que los acusados permanezcan detenidos con prisión preventiva por existir riesgo para la integridad de la víctima, y de no sometimiento al proceso penal.

El juez de garantías Luis Giorgetti avaló la formulación de cargos y el pedido de prisión preventiva por un plazo de tres meses. El plazo de investigación lo fijó en cuatro meses.

LMN