Jury a Makintach: la jueza fue destituída por unanimidad

El Jurado de Enjuiciamiento destituyó por unanimidad a la jueza Julieta Makintach, acusada de participar en el documental que provocó la nulidad del debate oral y público por la muerte de Diego Armando Maradona.

En una decisión unánime, el Jurado de Enjuiciamiento bonaerense destituyó este martes a la jueza Julieta Makintach e inhabilitó su ejercicio en el Poder Judicial, al considerarla responsable de irregularidades graves por su intervención en un documental grabado durante el proceso por la muerte de Diego Armando Maradona. El hecho había provocado la nulidad del debate oral y generó un fuerte revés para la causa.

La audiencia, realizada en el Anexo del Senado provincial, fue seguida de cerca por Verónica Ojeda, su hijo Dieguito Fernando y el abogado Mario Baudry, quienes expresaron su conformidad con el fallo. “La Justicia se puso los pantalones largos”, afirmó Baudry, mientras que Ojeda sostuvo que la decisión “es un paso hacia la justicia que Diego merece”.

El jurado concluyó que Makintach utilizó recursos del Estado para impulsar un proyecto audiovisual en beneficio propio y en perjuicio del proceso judicial. Según la acusación, la magistrada permitió filmaciones prohibidas durante un juicio oral, alterando el normal desarrollo del debate y comprometiendo su validez.

La jueza no estuvo presente en la audiencia y argumentó cuestiones personales, mientras que su abogado tampoco asistió por razones laborales. Ambos solicitaron una copia escrita del fallo.

Con la destitución firme, se despeja el camino para retomar el proceso penal por la muerte del astro del fútbol, que tiene fecha tentativa para el 17 de marzo. Para la familia Maradona, la decisión representa un alivio tras “cinco años de lucha”, según expresó Ojeda.

El fallo marca un precedente relevante en materia de conducta judicial y abre un nuevo capítulo en la búsqueda de respuestas por la muerte de Diego Armando Maradona.