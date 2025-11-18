Fallas en Cloudflare afectan a páginas web y apps

La empresa que entrega el servicio, aseguró que está investigando el incidente para reestablecer la normalidad.

Varias plataformas y servicios digitales presentan funcionamiento intermitente o caídas totales, en la mañana de este martes. Entre las aplicaciones afectadas se encuentra la famosa red social X, propiedad del magnate sudafricano, Elon Musk. La problemática impide a los usuarios, entre otras cosas, que puedan acceder normalmente a las versiones web.

Los problemas dieron inicio aproximadamente a las 8:30 hora de Argentina, y todo indica que se trata de un fallo de Cloudflare, la compañía de CDN que ofrece servicios a una gran cantidad de empresas de Internet.

Según primero confirmó la propia Cloudflare, el proveedor de portal estaba "experimentando problemas" y, por lo tanto, los "consumidores se pueden encontrar con errores"; sin embargo, estos fallos inicialmente afectaban únicamente al soporte técnico.

Cuando un usuario quiere entrar a X - o a alguna otra web afectada - se le muestra un recuadro con el mensaje "internal server error". Los usuarios reportaron cortes, tiempos de carga eternos y fallos completos para ingresar. En algunos casos, como X.com, directamente no se pudo acceder. No se trata de una falla doméstica ni de mala conexión: la CDN más utilizado del planeta está atravesando un incidente que deja fuera de servicio a todo lo que opera detrás de su red de protección.

La problemática recuerda lo ocurrido hace apenas unas semanas: cuando Cloudflare se cae, también lo hacen —total o parcialmente— las plataformas que dependen de su red global.

Además, otros servicios de Cloudflare como el que detecta posibles ataques hacker también se bloquearon sin permitir la entrada a usuarios legítimos, dejando bloqueadas páginas como, irónicamente, Downdetector.

Además de X, otras apps que se han visto afectadas son Letterboxd, e incluso algunos usuarios de ChatGPT están reportando problemas para usar el asistente de inteligencia artificial.

En el sector de los videojuegos, League of Legends es el título más afectado, con muchos jugadores sufriendo errores de conexión que les impide iniciar una partida. Valorant es otro juego que también ha reportado problemas de conexión.

Otro servicio muy popular que se cayó completamente es Menéame. El agregador de noticias español mostraba un "error de servidor interno" relacionado con la red de Cloudflare.

Aproximadamente a las 9:00, Cloudflare confirmó que estaba "continuando" la investigación del problema, sin visos de una posible solución temprana.

Ya para ese momento la situación estaba mejorando, con algunos servicios como X volviendo a la normalidad poco a poco. Sin embargo, las buenas noticias no duraron mucho, y apenas unos minutos después X volvió a caerse.

A las 9:21, Cloudflare afirmó que los servicios se estaban recuperando, pero que los consumidores podían observar más errores de lo habitual mientras continuaba la reparación.