La Escuela Provincial N.º 7702 “Charles Darwin” enfrenta una situación crítica luego de que los vientos extremos del lunes arrancaran gran parte del techo del ala oeste del edificio. La gravedad de los daños obligó a suspender la presencialidad y trasladar toda la actividad pedagógica a la virtualidad durante esta semana.

Una escuela quedó sin techo por el temporal y deberá continuar las clases de manera virtual

La dirección de la institución informó que el impacto del temporal provocó desprendimientos estructurales que comprometen la seguridad del edificio. Tras el siniestro, intervinieron rápidamente Supervisión Técnica de Educación Secundaria, Obras Públicas y la Delegación Administrativa para activar el protocolo de emergencia.

Personal de Obras Públicas, agentes de la Policía del Chubut y trabajadores de la SCPL se acercaron al establecimiento para evaluar el estado del lugar, asegurar la zona y garantizar que no existan riesgos adicionales. Por motivos de seguridad, el edificio permanece sin suministro eléctrico y cuenta con custodia policial permanente durante las 24 horas.

Mientras avanzan las inspecciones técnicas y se planifican las reparaciones, la escuela resolvió continuar las clases de manera virtual para sostener la continuidad pedagógica. Las autoridades informaron que se irá comunicando a las familias cualquier novedad respecto al regreso a la presencialidad.

Desde la institución agradecieron el apoyo inmediato de docentes, vecinos y la Asociación Cooperadora, destacando que “somos una comunidad educativa comprometida, con fuerte identidad y capacidad para acompañarnos en situaciones adversas”.