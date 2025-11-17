Un susto mayúsculo en el vuelo 1824 de AA

El vuelo 1824 de Aerolíneas Argentinas, que debía aterrizar a las 10.30, finalmente lo haría a las 20. Fue desviado a Neuquén.

La pericia de los pilotos de Aerolíneas Argentinas -vuelo 1824- logró estabilizar el avión que decoló de Buenos Aires a las 7.30 y tenía como hora de aterrizaje en Comodoro las 10.30. Debido a las fuertes ráfagas, ello fue una misión imposible.

Tras varios intentos sin éxito, debieron desistir ante las turbulencias que tuvieron en vilo a gran parte de los pasajeros. Su parada obligada fue la ciudad de Neuquén. Allí se comenzaron a barajar dos posibilidades mientras crecía la incertidumbre entre los pasajeros.

Por un lado se pensaba en volver al aeroparque Jorge Newbery, mientras se seguía minuto a minuto la situación en Comodoro, ya que se pensó en volver a realizar un intento luego de las 18.

Finalmente, se decidió embarcar a las 19.30 con destino al aeropuerto local Enrique Mosconi, donde se arribaría poco después de las 20.

“Bajó, planeó y se batía todo como un pozo; se movía como una licuadora. No sé qué hubiera pasado si venía en ese momento una ráfaga fuerte”, describió Javier, desde Neuquén, en diálogo con El Patagónico.