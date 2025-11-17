La suspensión comenzó este lunes por la mañana y afecta a las zonas abastecidas desde los acuíferos de Manantiales Behr.

Sin agua en seis barrios por la caída de un poste eléctrico

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este lunes, desde las 9:30, se debió interrumpir el suministro de agua potable en los barrios Km 12, Centenario, Km 17, Km 18, Caleta Córdova y El Faro.

La medida se tomó debido a la caída de un poste de la línea eléctrica que abastece a los acuíferos de Manantiales Behr, responsables de proveer agua a los sectores mencionados. Por esta razón, el servicio quedó momentáneamente fuera de operación.

Desde la cooperativa señalaron que, por el momento, no hay un horario estimado para la normalización del suministro. Personal operativo trabaja en la zona para restablecer la energía y garantizar el retorno del servicio.