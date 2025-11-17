El nacimiento ocurrió esta madrugada, alrededor de las 5, cuando la madre llegó al hospital en trabajo de parto y no pudo descender del vehículo.

Dio a luz en el auto y fue asistida por enfermeros del Hospital Alvear

En medio de la alerta roja por los intensos vientos que afectan a Comodoro Rivadavia, una situación de emergencia terminó con un final feliz: una mujer dio a luz a su beba en el interior de su vehículo, en la entrada del Hospital Alvear.

El hecho ocurrió cerca de las 5 de la madrugada, cuando la madre —de nombre Mariana, al igual que la recién nacida— comenzó con trabajo de parto y decidió trasladarse por sus propios medios al nosocomio de zona norte. Sin embargo, al llegar advirtió que no podía descender del auto y alertó al personal de enfermería.

De inmediato, un grupo de enfermeros del Hospital Alvear acudió a asistirla y acompañó el proceso de parto dentro del vehículo, logrando que la beba naciera en buenas condiciones. Minutos después, ambas fueron trasladadas a una sala para finalizar la atención correspondiente.

La mujer, que ya es madre de seis hijos, se encuentra en buen estado, al igual que la pequeña Mariana.

Desde el personal sanitario destacaron la rapidez de los enfermeros que permitió resolver una situación que, dadas las circunstancias climáticas y la ausencia de guardia ginecológica y obstétrica en el hospital, pudo haber significado un riesgo para ambas.